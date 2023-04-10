Gram altında yeri göğü inleten artış! Altını olan olmayan kulak kesildi: 400 TL'lik artış o tarihte!







İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN YÜKSELİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPTI







Gram altın yükselişi hız kesmeden devam ederken yatırımcılar uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki İslam Memiş gram altın yükselişi ile ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş piyasadaki hareketlilik ile ilgili açıklamalarına hız kesmeden devam ediyor. Gram altın yükselişi devam ederken İslam Memiş gram altının 400 TL birden yükselme ihtimalini paylaştı. İslam Memiş ONS altının 2.350 dolar seviyelerini yakalarsa gram altının 1.500 TL seviyelerine yükseleceğini söyledi. Aynı zamanda İslam Memiş gram altının 1.600, 1.700 seviyelerine de yükselebileceğini, takip edilenin 1.450 TL seviyesi olduğunu ve bu seviye kırılırsa 1.500, 1.550 TL seviyelerine yükseleceğini belirtti. İslam Memiş'in gram altın ile ilgili açıklamaları şu şekilde; 'Gram altın 1.248 TL seviyelerinde işlem görüyor ekranda. Ama serbest piyasada böyle değil. 1.271-1.281 TL seviyelerinde işlem görüyor bankalarda ve Kapalıçarşı'da. Bir gerileme bekliyorum.Geçtiğimiz hafta açıklamalarımda gram altın ve ONS altında düşüş yaşanacağını ve geri çekiliş yaşanacağını söyledim. Pazartesi günü kâr satışları gerçekleşecek. Çok fazla gerilemez. 1.230 TL seviyelerine gerileyebilir. 1.200 TL destek seviyesi kırıldı. Dolar kurunun yükselişi devam ettiği için 1.200 TL seviyesi çok zayıf. Bu sebeple gram altında 1.230 TL seviyesi beklentim devam ediyor. Eğer ONS altın 2.350 dolar seviyesini kırarsa bu sefer gram altın 1.500 TL seviyelerine yükselebilir. 1.600-1.700 seviyeleri de sürpriz değil, risk devam ediyor. Bizim takip ettiğimiz rakamlar 1.450 seviyeleri. Bu seviye kırılırsa 1.500-1.550 seviyeleri takip edilir. Eğer 1.500 TL seviyesi kırılır ve ONS altından destek alınırsa 1.500 seviyesi de kırılır ve 1.600-1.700 seviyesi yaşanabilir. Bu risk devam ediyor ve her geçen gün risk artıyor. Bunun göz önünde tutulması gerekiyor. Elinde altını olan yatırımcı satayım, düşünce yerine geri koyarım, kârımı alayım gibi düşüncelere girmesin, bunlar yanlış. Asla satma taraftarı olmamanız lazım, satan yerine tekrar koyamayacak, zarar edecek.'