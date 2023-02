Gram altında zelzele yaratan tahmin! 1000 TL'nin altına o tarihte inecek: Bunu yapan zarar eder!

SEVİLLA KALECİSİNE SALDIRMAYA ÇALIŞAN PSV TARAFTARININ SONU HÜSRANLA SONUÇLANDI







PSV ve Sevilla arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı PSV'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı ancak Sevilla turu geçen taraf oldu ve maç sonunda yaşanan olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu.UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında PSV, Philips Stadyumu'nda Sevilla'ya karşı kozlarını paylaştı. Her iki takım da Turu geçmeyi hedeflerken, Hollanda temsilcisi PSV, ilk maçı 3-0 kaybetmesine rağmen, 77. dakikada Luuk de Jong'un ve 90+5. dakikada Fabio Silva'nın golleriyle maçı 2-0 kazandı.Karşılaşmanın son anlarında, PSV destekçisi bir taraftar sahaya atladı ve Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'in üstüne doğru koşmaya başladı. Ancak, Sevilla'nın 31 yaşındaki file bekçisi, kendisine doğru yaklaşan taraftarı yere serdi ve kendisine vurmasına engel oldu. Dmitrovic, taraftarı tartaklamaya çalışırken, takım arkadaşları ve güvenlik güçleri ona yardım etti ve sahaya atılan kişiyi dışarı çıkardı. Gerçekleşen bu olay, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları arasında konuşulurken, PSV galibiyete karşın turu geçemedi.Ülkeler arası futbolun en önemli turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi, UEFA tarafından düzenlenen bir takım turnuvasıdır. Organizasyon, Avrupa kulüpleri arasında rekabeti teşvik etmek için oluşturulmuştur. Turnuva, 1955 yılında kurulmuştur ve çoğunlukla Avrupa'nın en büyük ve en güçlü futbol takımları tarafından oynanır. Turnuva, 32 takımın katılımıyla başlamaktadır ve her sezonda iki aşamalı bir sürece sahiptir. Birinci aşama, grup maçlarının oynanmasıdır. Bu aşamada, seçilmiş her iki gruptaki üyeler arasında 6 hafta süren maçlar oynanır ve her grup lideri 16'ya kalana kadar ilerler. İkinci aşama ise çeyrek final, yarı final ve final seviyelerinde oynanan maçlardır. Sezon sonunda, lider takım, UEFA Kupası'nın sahibi olarak kutlanır. UEFA Avrupa Ligi, dünyadaki en prestijli kulüp turnuvalarından biridir ve her yıl dünya çapında izlenmeyi beklemektedir. Turnuva, dünyanın her yerinden futbol tutkunlarının gözdesi olmuştur ve her sezon çok sayıda izleyiciyi ağırlamıştır. Turnuva, Avrupa kulüpleri arasındaki rekabeti arttırmak ve üstün futbol becerilerini sergilemek için tasarlanmıştır. UEFA Avrupa Ligi, her yıl daha çok izleyici çekmeyi amaçlayarak, sezon başından itibaren büyük ilgi görmektedir.