Gram altındaki ali cengiz oyunu ortaya çıktı! İslam Memiş tek tek açıkladı: Sakın aldanmayın!







İSLAM MEMİŞ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU







DOLAR TL'YE DİKKAT!

GRAM ALTIN, ONS ALTIN VE BİTCOİN'DE BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ülkemizde yaşanan depremler sonrası yatırımcılar paralarını nerede değerlendireceğini araştırmaya başladı.Bugünün itibariyle Dolar 18,86; gram altın 1113 lira, euro 20,12 liradan işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100'deki köşesinde yatırımcılara uyarılarda bulundu. İslam Memiş'e göre serbest piyasa ile ekran arasındaki fark çok açıldı. Yatırımcıların bu faktörü değerlendirmesini öneriyor. Memiş, hangi yatırım aracında hareket beklediğini paylaştı.İslam Memiş'e göre dolar kuru 19-19.30 aralığında takip edilmeli. Kur ekranda 18,70 düzeyinde olsa da bunun piyasada karşılığı yok. Euro dolar paritesinde beklenen aralık 1,0550 ile 1,0750 arasında. Memiş, 1,05'in alım fırsatı olduğunu değerlendiriyor. Borsa İstanbul 4 bin 950 puan ile 5 bin 250 puan arası takip edebilir. Ons gümüşte takip edilmesi gereken seviyeler 21,40 ile 22,50 arası ve şuan hala uygun maliyet ile alım yapmak mümkün. Gram gümüş 13,50-14,40 lira arasında olabilir, bu seviyeler alım fırsatı demek. Ancak bankalar gümüşü ucuz satmıyor. 13 lira seviyesindeki gümüşü gramının bir bankada 25 liradan satıldığına şahit olmuş.Memiş, yatırımcıları ons altın, bitcoin ve gram altın konusunda da uyardı. Ons altın 1828 ile 1865 dolar arası takip edilmeli. Memiş'e göre ons altındaki yükseliş devam edecek. TV'lerde 1116 lira olarak görülen gram piyasada 1140 liradan satılıyor. Ekrandaki fiyatlar yatırımcılar için yanıltıcı olabilir diyen Memiş, 1100 lira ile 1125 lira arasını takip edeceğini belirtiyor. Bankalardan alım yapacak yatırımcılar dikkat, makas TV fiyatları ile açılıyor. Memiş, Bitcoin'de 24 bin ile 28 bin dolar aralığını takip ediyor. Baskılamanın fiyatların düşük kalmasında etken olduğunu da ekliyor. Yatırımcılara 2023 yılının gümüş yılı olduğunu aktaran Memiş, son yazısıyla birlikte Kobalt'a da dikkat çekti. Bu yıl ile beraber kobalt hayatımızda önemli yer edinecek diyen Memiş, kobalt fiyatlarını not edin dedi.