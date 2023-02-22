









ALTIN PİYASASI İÇİN O UZMANDAN KRİTİK UYARILAR







Gram altını olan paraya para demeyecek! 2 ay sonra yükseleceği rakamı duyunca aklınız çıkacak! Altın fiyatlarında yaşanan son dönemdeki düşüklük geçici. Altın piyasaları uzmanı yatırımcıları uyardı. Geçen sene hızla yükselen altın fiyatları piyasaları hareketlendirmişti. Bu sene Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından altın fiyatları son günlerde bir düşüklük içine girmişti. Bu düşüklük nedeniyle endişelenen yatırımcılara sevindirici haberi Ekonomist Tuna Kaya verdi. Altın alacakları ve altın yatırımcılarını uyardı. İki ay sonra altın piyasasında bizi neler bekliyor? İşte altın ve para piyasası uzmanı Tuna Kaya'nın piyasaya dair açıklamaları...Pek çok kişi altın yatırımını en garanti yatırım aracı olarak görür. Altın ve para piyasaları uzmanı Ekonomist Tuna Kaya altın yatırımcılarını ilgilendiren haberi verdi. Geçtiğimiz sene hızla bir yükseliş içine giren ve son bir kaç senedir de bu yüksek seyrini sürdüren altında bu sene bizi neler bekliyor?En son Kahramanmaraş depremi nedeniyle piyasalar hareketlenmiş ve altın fiyatları bir düşüş içine girmişlerdi. Bu fiyatları görenler korkup altın düşecek mi korkusu içine girmişlerdi. Sevindirici haberi Tuna Kaya paylaştı. Bu düşüklük geçici, altın fiyatları çok yükselecek, elinizi çabuk tutun! İşte Kaya'nın açıklamalarına ilişkin diğer ayrıntılar...Bu sözler ekonomist Tuna Kaya'ya ait. Önümüzdeki iki aylık süre içinde altın fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Kaya, gram altının fiyatının 2 bin TL olacağını söyledi. ONS altın fiyatlarının 3 bin TL'sına kadar yükseleceğini söyleyen Kaya, gram altının da bu yükseliş ile birlikte 2 bin TL olacağını açıkladı. Bu düşüklüğün geçici olduğunu belirterek altın alacakların elini çabuk tutmasını da sözlerine ekledi.