Gram altını olanın bayramı başladı! Altın fiyatları uçtu: Açıklanan sonraki seviye herkesi korkuttu!

Gram altın tahminleri herkes tarafından merakla beklenmekteydi. 13 Mart 2023 tarihi ile birlikte gram altında ani yükseliş gerçekleşti. Gram altın son fiyatı nedir? Tüm detaylar haberimizde.
GRAM ALTINDA ANİ ARTIŞ!Geçen haftadan bu yana gram altında hareketlilik devam etti. Gram altın 3 Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Dolar, TL arasında yaşanan hareketlilik, ons değeri değişmesi altında yaşanan değişikliklere sebebiyet vermiştir. Ons değeri ile eş değerde ilerleme yaşaması gram altında %2,19 yükseliş ile 1.140 TL olarak netleşmişti. 13 Mart 2023 tarihi ile 1.156 TL olarak gram altın satışa sunulmuştur. Gram altın en yüksek seviyeye çıktı. Altın yatırımcıları, halk son dakika fiyatları merakla araştırmaktadır. Son dakika altın fiyatları şu şekildedir: GRAM ALTIN: 1.152,48 TL 1.152,70 TL ÇEYREK ALTIN: 1.843,97 TL 1.884,66 TL ONS FİYAT: 1.884,91 TL 1.885,28 TL CUMHURİYET ALTIN: 7.375,88 TL 7.515,60 TL YARIM ALTIN: 3.676,41 TL 3.769,33 TL ZİYNET ALTININ FİYATI: 7.375,88 TL 7.515,60 TL olarak fiyatlar değişiklik göstermiştir.