Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmeleri tam gaz devam etmesi durumundan doların 18.20 üzerine çıkması kurda karışıklıklara neden oldu. Seçim sürecinin yaklaşmasıyla beraber araç, konut gibi gayrimenkul fiyatları uçarken altının düşüşe geçmesi şaşırttı. Yatırımını uzun vade üzerinden yapan yatırımcılar için Memiş açıklamalar da bulundu. Altını olanlara gelen uyarı üzerine meraklar arttı. İşte detaylar... Piyasadaki ekonomik değişkenlikler ABD'nin açıklamaları ile doğru orantılı olarak devam ederken özellikle yatırım düşünenlerin kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli olarak ileriye dönük düşünmesi gerektiği belirtildi. Piyasada ki düşüşler ya da yükselişler karşısında hemen bozdurmak kişiyi zarara sürüklemektedir.
Finans
07 Eylül 2022 - 13:28
Gram altını olanlar aman dikkat! İslam Memiş uyardı: ''Altınlarınızı saklayın''
Son dönemlerde gram altın fiyatındaki hareketlilik üzerine ünlü ekonomist İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu. Gram altının 1000 TL altına düşmesiyle yatırımcılar hayal kırıklıklarını yaşamaya başladı. Fed faiz yatırım araçlarından olan dolar karşısında değer kaybetmesi halinde Memiş, altını olanlara uyarılarda bulundu. Gram altını olanlar bu haber sizin için.
Finans
07 Eylül 2022 - 13:28
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