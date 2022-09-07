Gram altını olanlar aman dikkat! İslam Memiş uyardı: ''Altınlarınızı saklayın''

İslam Memiş'ten uyarı üstüne uyarı

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmeleri tam gaz devam etmesi durumundan doların 18.20 üzerine çıkması kurda karışıklıklara neden oldu. Seçim sürecinin yaklaşmasıyla beraber araç, konut gibi gayrimenkul fiyatları uçarken altının düşüşe geçmesi şaşırttı. Yatırımını uzun vade üzerinden yapan yatırımcılar için Memiş açıklamalar da bulundu. Altını olanlara gelen uyarı üzerine meraklar arttı. İşte detaylar... Piyasadaki ekonomik değişkenlikler ABD'nin açıklamaları ile doğru orantılı olarak devam ederken özellikle yatırım düşünenlerin kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli olarak ileriye dönük düşünmesi gerektiği belirtildi. Piyasada ki düşüşler ya da yükselişler karşısında hemen bozdurmak kişiyi zarara sürüklemektedir.Gram altının 1000-1040 seviyelerinde dolaşması üzerine Memiş, aklı havada olan yatırım yapmayı bilmeyenden ya da ekrana inanlara uyarılarda bulundu. Şuan da gram altın 994 TL olarak ekran da yer alırken bunun gerçek olmadığı açıkça ortada. Gram altın TL şu an 1009-1012 lira aralığında. Banka veya kuyumcularda bunun üzerine 3-5 lira kar koyması üzerine gram altının satışı ise 1015 TL olarak yer almaktadır. 1680 ve aşağısında ons altının baskılaması olduğunda gramın 995 TL olması mümkün fakat güncel olarak bir baskı söz konusu değildir.