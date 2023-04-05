EKONOMİ
05 Nisan 2023 - 11:05

Gram altının önüne geçilemiyor! Piyasa işlemlerinde 1.252 liranın üzerini gördü..

Altın fiyatları dün açıklanan ABD verilerinde 2 bin dolara kadar Dolar/TL kuru 19.23 olurken gram altın ise piyasa işlemlerinde 1.252 liranın üzerini görerek rekor kırdı.

EKONOMİ
05 Nisan 2023 - 11:05
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Gram altının önüne geçilemiyor! Piyasa işlemlerinde 1.252 liranın üzerini gördü..


Altının gram fiyatı, ons altının ve kurdaki yükselişin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı.

ABD fabrika siparişlerinin Şubat ayında beklenenden yüzde 0,7 daha fazla düşmesi ve 2021'den bu güne kadar ilk kez açık iş ilanlarını 10 milyonun altına düşürmesiyle altın dün haber oldu. Altın dün 2.000 doların üzerine çıktı ve bu sabah Asya piyasalarının açılması ile birlikte 2.025 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI 1.252 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ



Benzer şekilde düşük hacime sahip piyasada 19,23'ün üzerinde olan 1 dolar/TL ile iç piyasada altın gramı 1.252 liranın üzerinde rekor kırdı.

Gram altının önüne geçilemiyor! Piyasa işlemlerinde 1.252 liranın üzerini gördü

ABD'de dün açıklanan veriler, Fed'in sıkılaştırma hamlelerine ara verebileceğine dair umutları artırdı. Dünkü 3 Mayıs toplantısındaki CME FedWatch aracı, Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan artırması için yüzde 57,2 ve değişmeden kalması için yüzde 42,8 şans verdi.

Bugün tutma ihtimali yüzde 57.9'a yükseldi, ancak 25 baz puan ekleme ihtimali yüzde 42.1'e düştü. Diğer bir deyişle, piyasa, Fed'in gerçekleştireceği toplantıda hayatta kalma olasılığını giderek daha fazla fiyatlıyor.

GRAM ALTIN YATIRIMCISINA YÜZDE 14 KAZANDIRDI

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri dünkü verilerin ardından yüzde 3,47'den yüzde 3,35'e düştü. 2 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 3,99'dan yüzde 3,86'ya indi. Doların önemli para birimlerinin karşısındaki performansını takip eden Dolar Endeksi de 102,6'dan 101,6'ya düşürüldü. Düşen dolar varlıkları altına olan talebi artırdı. Böylece geçtiğimiz yılın en yüksek seviyesi ise bir onsun altında kaldı. Ons başına fiyat 2023'te şu ana kadar yüzde 10 arttı. Gram Altın ise TL bazında yatırımcılara yüzde 14 kazandırdı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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