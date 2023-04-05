Gram altının önüne geçilemiyor! Piyasa işlemlerinde 1.252 liranın üzerini gördü..

Altının gram fiyatı, ons altının ve kurdaki yükselişin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. ABD fabrika siparişlerinin Şubat ayında beklenenden yüzde 0,7 daha fazla düşmesi ve 2021'den bu güne kadar ilk kez açık iş ilanlarını 10 milyonun altına düşürmesiyle altın dün haber oldu. Altın dün 2.000 doların üzerine çıktı ve bu sabah Asya piyasalarının açılması ile birlikte 2.025 dolara yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI 1.252 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ
Benzer şekilde düşük hacime sahip piyasada 19,23'ün üzerinde olan 1 dolar/TL ile iç piyasada altın gramı 1.252 liranın üzerinde rekor kırdı.
ABD'de dün açıklanan veriler, Fed'in sıkılaştırma hamlelerine ara verebileceğine dair umutları artırdı. Dünkü 3 Mayıs toplantısındaki CME FedWatch aracı, Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan artırması için yüzde 57,2 ve değişmeden kalması için yüzde 42,8 şans verdi. Bugün tutma ihtimali yüzde 57.9'a yükseldi, ancak 25 baz puan ekleme ihtimali yüzde 42.1'e düştü. Diğer bir deyişle, piyasa, Fed'in gerçekleştireceği toplantıda hayatta kalma olasılığını giderek daha fazla fiyatlıyor.