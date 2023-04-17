DÜNYA
17 Nisan 2023 - 11:02

Grammy ödüllü caz piyanisti Ahmad Jamal yaşamını yitirdi!

Caz piyanisti ve besteci Ahmad Jamal'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. dünyaca ünlü müzisyen Jamal, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

DÜNYA
17 Nisan 2023 - 11:02
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Grammy ödüllü caz piyanisti Ahmad Jamal yaşamını yitirdi!
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70 yıldan fazla bir zamandır müziğin içinde olan ve birçok müzisyenin 'İlham kaynağım' dediği caz piyanisti ve aynı zamanda besteci Ahmad Jamal'ın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Müzik dünyasını yasa boğan haberde Jamal'ın 92 yaşındA hayata gözlerini yumduğu bilgisi verildi.

ÖLÜM NEDENİNİ KIZI AÇIKLADI

Grammy ödüllü caz piyanisti Ahmad Jamal yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü müzisyen Ahmad Jamal'ın kızı Sumaya Jamal, New York Times'a verdiği röportajda babasının ölüm nedeni olarak prostat kanseri hastalığını gösterdi. Profesyonel olarak 14 yaşında müzik kariyerine başlayan Jamal, 70 yıldan fazla bir süredir caz müziğine yenilikçi yaklaşımını sürdürmüştü.



Grammy ödüllü caz piyanisti Ahmad Jamal yaşamını yitirdi

Müzik endüstrisi ve prodüksiyonunda ise 60 yıl emöek veren Jamal, caz müziğinde temel taşlardan birisi olarak tanımlanıyordu. Ahmad Jamal, 1994'te National Endowment for the Arts tarafından Caz Ustası seçildi ve 2017'de Lifetime Grammy Ödülü sahibi oldu.

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