Grammy ödüllü caz piyanisti Ahmad Jamal yaşamını yitirdi!

ÖLÜM NEDENİNİ KIZI AÇIKLADI











70 yıldan fazla bir zamandır müziğin içinde olan ve birçok müzisyenin 'İlham kaynağım' dediği caz piyanisti ve aynı zamanda besteci Ahmad Jamal'ın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Müzik dünyasını yasa boğan haberde Jamal'ın 92 yaşındA hayata gözlerini yumduğu bilgisi verildi.Dünyaca ünlü müzisyen Ahmad Jamal'ın kızı Sumaya Jamal, New York Times'a verdiği röportajda babasının ölüm nedeni olarak prostat kanseri hastalığını gösterdi. Profesyonel olarak 14 yaşında müzik kariyerine başlayan Jamal, 70 yıldan fazla bir süredir caz müziğine yenilikçi yaklaşımını sürdürmüştü.Müzik endüstrisi ve prodüksiyonunda ise 60 yıl emöek veren Jamal, caz müziğinde temel taşlardan birisi olarak tanımlanıyordu. Ahmad Jamal, 1994'te National Endowment for the Arts tarafından Caz Ustası seçildi ve 2017'de Lifetime Grammy Ödülü sahibi oldu.