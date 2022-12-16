MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 19:26

Grammy ödüllü sanatçı herkesi gözyaşlarına boğdu! Maxine Neuman kansere yenik düştü

Grammy ödülüne sahip çellist Maxine Neuman bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 74 yaşındaki yetenekli sanatçı kansere yenik düştü. Maxine Neuman Hayranlarını gözyaşına boğdu.

MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 19:26
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Grammy ödüllü sanatçı herkesi gözyaşlarına boğdu! Maxine Neuman kansere yenik düştü


Bir süredir kanserle savaşan yetenekli çellist Maxine Neuman, mücadelesine yenik düştü. Uzun süre kanser tedavisi olan sanatçıdan acı haber geldi.Neuman’ın kalbi yaşadıklarına daha fazla dayanamadı.

GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇIDAN ACI HABER GELDİ

 Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Japonya'nın farklı bölgelerinde plak şirketlerinde albüm çıkaran çellist Maxine Neuman 3 kez Grammy Ödülü almaya hak kazandı. 1948 doğumlu Amerikalı sanatçı Manhattan Müzik Okulunda yüksek lisans eğitimini tamamladı.



Maxine Neuman Hayatını Kaybetti

Yeteneği ile hafızalara kazınan çellist Maxine Neuman en son Avusturya'da Count Esterhazy'nin sarayında verdiği konçerto ile kulakların pasını sildi.Schumann'ın Çello Konçertosu'yla hafızalarda yer edinen yetenekli sanatçı Metallica ile birlikte sahneye çıktı.

Yeteneği ile adından sıkça söz ettiren Neuman, şimdiye kadar Walden Trio, the Vermont Cello Quartet, the Cresent String Quartet, the Claremont Duo ve Duo Cellisimo gibi birçok farklı grupla sahnede yer aldı. Neuman, birçok büyük orkestrada da çellist olarak görev aldı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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