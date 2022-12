Grammy ödüllü sanatçı herkesi gözyaşlarına boğdu! Maxine Neuman kansere yenik düştü

GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇIDAN ACI HABER GELDİ







Bir süredir kanserle savaşan yetenekli çellist Maxine Neuman, mücadelesine yenik düştü. Uzun süre kanser tedavisi olan sanatçıdan acı haber geldi.Neuman’ın kalbi yaşadıklarına daha fazla dayanamadı.Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Japonya'nın farklı bölgelerinde plak şirketlerinde albüm çıkaran çellist Maxine Neuman 3 kez Grammy Ödülü almaya hak kazandı. 1948 doğumlu Amerikalı sanatçı Manhattan Müzik Okulunda yüksek lisans eğitimini tamamladı.Yeteneği ile hafızalara kazınan çellist Maxine Neuman en son Avusturya'da Count Esterhazy'nin sarayında verdiği konçerto ile kulakların pasını sildi.Schumann'ın Çello Konçertosu'yla hafızalarda yer edinen yetenekli sanatçı Metallica ile birlikte sahneye çıktı. Yeteneği ile adından sıkça söz ettiren Neuman, şimdiye kadar Walden Trio, the Vermont Cello Quartet, the Cresent String Quartet, the Claremont Duo ve Duo Cellisimo gibi birçok farklı grupla sahnede yer aldı. Neuman, birçok büyük orkestrada da çellist olarak görev aldı.