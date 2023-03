GRATİS'DEN ŞOK EDİCİ MART AYI KAMPANYASI







Gratis'te kadınlar günü indirimi erken başladı! Çok satan ürünler 49 TL'ye sabitlendi! Kozmetik denilince ilk akla gelen dünyanın en bilinen markalarından biri olan Gratis'de inanılmaz indirimler geliyor. Mart ayının gelmesi ile birlikte Gratis'den kadınların yüzlerini güldürecek indirim kampanyası haberi geldi. Mart ayına özel indirimli fiyat listesi haberimizde yer alacak. Maskara, eyeliner, göz kalemi, ruh fiyatlarını gören Gratis'e koşacak. İşte şok edici Mart ayı kampanyası ile Gratis. İşte detaylar...Gratis'den müşterilerinin yüzlerinde çiçekler açtıracak kampanya. Mart ayına özel tüm ürünlerinde yüzde 50 indirim yapan marka müşterilerini bekliyor.Türkiye'nin kozmetik, kişisel bakım ürünleri, ev ürünleri denilince ilk akla gelen markalarından biri olan Gratis'den inanılmaz mart ayı kampanyası. Gratis müşterilerini memnun etmeyi, sık sık indirimler yaparak geniş bir yelpazede müşterilerinin yüzünü güldürmeyi kendini politika edinmiş bir kuruluştur. Hem yurt içinde hem yurt dışında milyonlarca abonesi ve müşterisi bulunmaktadır. Her gün binlerce ürün ile müşterilerine çeşitli ürün kategorileri sunan Gratis'den indirimli ürünler: Bu indirimli ürünler Gratis kart ile birlikte verilen indirimli ürün fiyatlarıdır. Mayısbelline New York Lash Sensational Sky High Maskaranın fiyatı: 160 TL. Note Volume Act Black Maskaranın fiyatı: 80 TL Wet n wild Color Icon Glitter Single Eyeshadow Tekli Göz Farının Nudecomer E352C fiyatı: 66 TL. TheBalm Schwing Eyeliner Brownun fiyatı: 210 TL. Wet n wild Color Icon Eyeshadow Palette 10'lu Far Palet Nude Awakening E757A için fiyatı: 159 TL Gratis kart ile fiyatı: 79,50 TL. Beaulis Extend It Maskara Yoğun Hacim fiyatının gratis kart ile birlikte olan fiyatı: 42 TL. TheBalm Brow Pow Kaş Farı Dark Brownun gratis kart ile birlikte fiyatı: 149,50 TL.