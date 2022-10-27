GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 11:07

Green Card 2022 son başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuru şartları

Green Card başvurusu yapmak isteyenler Green Card 2022 başvuru tarihlerini araştırıyor. Kimler Green Card alabilir, şartlar neler gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 11:07
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Green Card 2022 son başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuru şartları


Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı ikamet etmek isteyen ve çalışma izni almak isteyen kişiler Green Card başvurusu yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma imkanı tanıyan Green Card başvuruları 5 Ekim günü başladı. Binlerce kişinin heyecanla beklediği başvuru için heyecan devam ederken, bu kişilerin yalnızca bir kez başvuru yapma hakları bulunduğu hatırlatılıyor. Henüz Green Card başvurusu yapmamış olanlar için Green Card’a nasıl başvurulacağı ve ayrıcalıklarından bahsedeceğiz.

Green Card 2022 başvuruları son gün ne zaman?

ABD Freetown büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı. Bu açıklama doğrultusunda 2022 yılı için son Green Card başvuruları 5 Ekim – 8 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?



Green Card başvurusu, DV Lottery’e ücretsiz şekilde yapılabiliyor. Bu sebeple aracı resmi kuruma gereksinim duymadan DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden Green Card başvurusu kolaylıkla yapılabilmektedir.

Başvuru sayfası tamamen İngilizce olduğu için kişilerin sayfadaki detayları iyice okuması ve buna göre kendilerine yöneltilen soruları doğru cevaplamaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerini tam ve hatasız girmesi gerekiyor. aksi takdirde değerlendirmeye alınmıyorlar.

Green Card başvurusu yapacak olan adaylardan aranan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Başvuru yapılan ülkenin Amerikan hükümetince başvuru yapabilen ülkeler arasında olması,

En az lise mezunu olmak,

Lise mezunu koşulu sağlanmıyorsa son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl boyunca çalışmış olmak,

18 yaşını geçmiş olmak (18 yaşından küçük kişiler ailelerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir)

Green Card resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel haliniz ile uyumlu olması gerekmektedir.

Green Card başvurusu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapılabilmektedir. Bir kişinin aynı dönemde birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse başvuruları iptal ediliyor. Fakat farklı dönemlerde başvurusunu yapan kişiler yine Green Card’a başvurabiliyor.

Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvurularının sonucunu DVPROGRAM STATE GOV adresinden katılımcı durum kontrolü butonuna tıklayıp, kendilerine verilen onay numarasını sisteme girerek öğrenebilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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