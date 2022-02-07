GÜNDEM
07 Şubat 2022 - 12:11

Grev kararı alan sağlıkçılar 8 Şubat'ta iş bırakıyor!

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat isimli programına katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, 8 Şubat Salı günü sağlıkçıların greve gideceğini duyurdu.

GÜNDEM
07 Şubat 2022 - 12:11
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Grev kararı alan sağlıkçılar 8 Şubat'ta iş bırakıyor!
En son 15 Aralık tarihinde greve giderek iş bırakan doktorlar, 8 Şubat Salı günü içinde greve gitme kararı aldı. FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, ekonominin getirdiği son durumlarda 'geçinemiyoruz' diyerek tepkilerini 1 günlük iş bırakma eylemiyle göstermek istediklerini söyledi.








Pınar Saip, gerçekleştirecekleri grev kararına ilişkin yaptığı açıklamasında ise diyaliz, yoğun bakım, kanser ve acil hastalar dışında vatandaşların 8 Şubat Salı günü polikliniklere gelmemelerini istediklerini aktardı.



Sağlıkçılar olarak, şuan çok düşük bir ücrete çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Saip, doktorların bu şartlar altında arık geçinemediklerini sözlerine ekledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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