Grev kararı alan sağlıkçılar 8 Şubat'ta iş bırakıyor!

En son 15 Aralık tarihinde greve giderek iş bırakan doktorlar, 8 Şubat Salı günü içinde greve gitme kararı aldı. FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, ekonominin getirdiği son durumlarda 'geçinemiyoruz' diyerek tepkilerini 1 günlük iş bırakma eylemiyle göstermek istediklerini söyledi.
Pınar Saip, gerçekleştirecekleri grev kararına ilişkin yaptığı açıklamasında ise diyaliz, yoğun bakım, kanser ve acil hastalar dışında vatandaşların 8 Şubat Salı günü polikliniklere gelmemelerini istediklerini aktardı.
Sağlıkçılar olarak, şuan çok düşük bir ücrete çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Saip, doktorların bu şartlar altında arık geçinemediklerini sözlerine ekledi.
Pınar Saip, gerçekleştirecekleri grev kararına ilişkin yaptığı açıklamasında ise diyaliz, yoğun bakım, kanser ve acil hastalar dışında vatandaşların 8 Şubat Salı günü polikliniklere gelmemelerini istediklerini aktardı.
Sağlıkçılar olarak, şuan çok düşük bir ücrete çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Saip, doktorların bu şartlar altında arık geçinemediklerini sözlerine ekledi.