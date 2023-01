Grip ve soğuk algınlığını bir çırpıda geride bırakan kış meyvelerindeki mucizevi etkiler..

NAR





Vitamin ve mineral yönünden zengin meyveleri mevsiminde tüketmek bağışıklık sistemini destekler. Günde iki ila üç porsiyon mevsim meyvesi tüketilmelidir. Kış meyveleri ölçülü tüketildiğinde birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Uzmanlar kış meyvesi yerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak önemli bir uyarılarda bulundular.Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan narın bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenirken sindirim ve göz sağlığı gibi pek çok fayda sağlar. Narın faydalarını arttırmak için çekirdekleriyle birlikte alınması gerekir. Ortalama bir nar 280 gram ağırlığında, bir bardak suya eşdeğerdir ve 235 kcal enerji içerir. Yüksek şeker içeriği nedeniyle şeker hastaları kontrollü bir şekilde tüketmeleri ayrıca yaklaşık 1 çay bardağında fazla yememeleri gerekir. yrıca bazı kan sulandırıcılarla etkileşime girebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek riskli bir hamilelik geçiriyorsanız, hamileliğinizin erken dönemlerinde kasılmalar olabileceğinden doktorunuza danışmalısınız.Vitamin ve mineral hazinesi olan ayva, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel bazı hastalıklarla ilgili bağışıklığı güçlendirir ve tansiyonu düşürme etkisi olan potasyum açısından zengindir. Bir porsiyon ayva, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 25'ini karşılar. Ancak Ayva'nın ne kadar büyük olduğuna çok dikkat edilmelidir. Bir porsiyon ayva yaklaşık yarım büyük ayvadır. 100 gram ayva yaklaşık 52-55 kcal enerji ve 1,7 gram posa içerir. Düşük glisemik indeksi nedeniyle kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmez. Bu nedenle insülin direnci, şeker hastaları ve diyet yapanlar için yemesi kolay bir meyvedir.100 gram kivi günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık Yüzde 80'ini sağlar. Kivi, hücrelerinizi beslemeye yardımcı olan lif, antioksidanlar ve C vitamini ile doludur. Kivi çözünmez ve çözünür lifler içerir. Çözünmeyen lif bağırsak hareketlerini düzenlerken, çözünür lif kan şekeri seviyelerini ve kalp sağlığını düzenler. Öte yandan kivi birçok alerjen içerir ve çocuklarda alerji reaksiyonu gösterebilir. Potasyum içeriğinin yüksek olmasından dolayı da böbrek sağlığı yerinde olmayanların dikkatli tüketmeleri gereklidir.C vitamini açısından zengin olması nedeniyle kış aylarının vazgeçilmez bir meyvesi olarak kabul edilen mandalina kalsiyum, magnezyum, çinko ve potasyum zenginidir. Bağışıklığı güçlendirir, eklem ve göz sağlığını destekler, kalp damar hastalıklarından kansere ve aynı zamanda cilt sağlığına iyi gelir. 150 gram mandalinada ortalama 75 kcal enerji bulunur. Lifli yapısı bağırsak sağlığına fayda sağlar. Mide rahatsızlığı olan kişilerde asit içeriği mideyi rahatsız etse de, tohum yemek apandisit sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle tüketimde aşırıya kaçılması tavsiye edilmez.Kışın vazgeçilmez meyvesi olan elma, içeriğindeki vitaminler, mineraller ve zengin lifli yapısıyla tam bir sağlık hazinesidir. Kalp sağlığından astım hastalığına diyabet önlemeden kilo yönetimine kadar pek çok faydası vardır. Elma, diyabetin önlenmesinde önemli olan insülin duyarlılığını artırı. Çözünebilir pektin lifi sayesinde ise bağırsaktan yağ geri emilimini azaltır ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Bir porsiyona eşdeğer küçük bir elma yaklaşık 100 gramdır ve 52 kcal enerji barındırır. Elmanın faydalarını ve lif içeriğini en üst düzeye çıkarmak için suyunu sıkmak yerine çiğneyerek tüketilmelidir.Ekşi ve acı tadından dolayı mandalina ve portakaldan daha az tercih edilse de greyfurt, diğer turunçgiller gibi iyi bir C vitamini ve lif kaynağıdır, tokluk süresini artırır, kötü kolesterolü düşürür, kanser ve diğer kanserlerle savaşmaya yardımcı olur. Bir orta boy greyfurtta günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 50'si karşılanır. Buna karşılık greyfurt suyu içmek lifi azaltır ve kan şekerinde hızlı yükselmeye neden olur. Kolesterol, kan sulandırıcı, antidepresan gibi bir grup ilaç kullanan kişiler de midedeki asidik yapılarından etkilenirler, yükselebileceği için dikkatli tüketilmelidir.Portakal, zengin C vitamini içeriği ile vücut direncini artırır, kalp ve damar sağlığını korur, tansiyonu düzenler, iltihaplanmayı önler, kansızlığa karşı demir emilimini destekler, gözleri güçlendirir, kolajen üretimini destekler ve cildi koruma gibi birçok fayda sağlar. 130 gram orta boy bir portakal bir porsiyon yapar, ancak 200 ml portakal suyu bir portakalın yaklaşık iki katı kalori ve iki kat daha fazla şeker içerir. Portakal suyu çok düşük lif içeriğine sahiptir, bu nedenle dilimler halinde yenmelidir. Asit oranı yüksek olduğu için asit reflü hastaları tarafından dikkatli tüketilmelidir.