TEKNOLOJİ
13 Ocak 2022 - 23:44
Güncelleme: 13 Ocak 2022 - 23:44

Grizu-263A adı verilen Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolcuğu başladı

Türkiye'nin ilk cep uydusu olarak hazırlanan ve Grizu-263A adı verilen uzay takımının uzay yolculuğu bugün itibariyle başladı.

TEKNOLOJİ
13 Ocak 2022 - 23:44
Güncelleme: 13 Ocak 2022 - 23:44
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Grizu-263A adı verilen Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolcuğu başladı
ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'ne götürülen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, yerel saatle 18.25'te dünyadan ayrıldı. 







Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı ve temel haberleşme olanağı sağlamasının hedeflendiği uydu, Space X firmasının Falcon 9 roketi ile birlikte uzaya gönderildi.


Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu patlaması sırasında hayatını kaybeden madencilerin isimleri ile uzay yolculuğu başlatılan uydunun, yaklaşık 525 kilometre ile alçak dünya yörüngesi çerçevesinde yaklaşık 4 yıl 8 ay kadar görev yapması planlanıyor.
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