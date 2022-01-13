Grizu-263A adı verilen Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolcuğu başladı

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'ne götürülen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, yerel saatle 18.25'te dünyadan ayrıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı ve temel haberleşme olanağı sağlamasının hedeflendiği uydu, Space X firmasının Falcon 9 roketi ile birlikte uzaya gönderildi.
Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu patlaması sırasında hayatını kaybeden madencilerin isimleri ile uzay yolculuğu başlatılan uydunun, yaklaşık 525 kilometre ile alçak dünya yörüngesi çerçevesinde yaklaşık 4 yıl 8 ay kadar görev yapması planlanıyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı ve temel haberleşme olanağı sağlamasının hedeflendiği uydu, Space X firmasının Falcon 9 roketi ile birlikte uzaya gönderildi.
Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu patlaması sırasında hayatını kaybeden madencilerin isimleri ile uzay yolculuğu başlatılan uydunun, yaklaşık 525 kilometre ile alçak dünya yörüngesi çerçevesinde yaklaşık 4 yıl 8 ay kadar görev yapması planlanıyor.