SPOR
29 Ağustos 2022 - 00:50

Groenendiijk: "Yaptığımız Hatalar Anlaşılır Tarzda Hatalar Değildi"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarı iyi oynadıklarını ancak ikinci yarı sahaya gereğinden fazla rahat çıktıklarını söyledi.

SPOR
29 Ağustos 2022 - 00:50
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Groenendiijk: “Yaptığımız Hatalar Anlaşılır Tarzda Hatalar Değildi”



Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 5-2 mağlup olan A. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, mücadele sonrası basın mensuplarına bilgi verdi.


Groenendijk, taktik olarak çok yanlışlar yaptıklarını düşünmediklerini belirterek, “Bazen hoca olarak bile maçın ne olduğunu anlamak zorlaşıyor. Bugün de bu maçlardan bir tanesini oynadık diyebilirim. İlk yarı iyi oynadık 2 gol hatta 3 gol attık ancak 2 tanesi geçerliydi. Genele baktığımız da iyi oynadığımız bir ilk yarıdan bahsedebiliriz. İkinci yarı gereğinden fazla rahat çıktık sahaya. Yaptığımız hatalar anlaşılır tarzda hatalar değildi. Ancak burada oyuncu grubunu suçlamıyorum kaybettiğimizde hoca ekibi şeklinde de yaptığımız hataların bilincindeyiz. Kaybettiğimizde hep birlikte göğüslememiz gerekiyor. Taktik olarak çok yanlışlar yaptığımızı düşünmüyorum. Daha çok bireysel anlamda hatalar yaptık. Bu mağlubiyeti analiz edip önümüze bakacağız. 5-2'lik skor kabul edilmesi zor bir skor oldu. Bugün kazansak ligin lideri olabilirdik bunu rakip yaptı, maç fazlası ile lider oldu. Biz önümüze bakacağız kazanma alışkanlığını geri getireceğiz takıma” dedi.



EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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