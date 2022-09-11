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11 Eylül 2022 - 22:44

Groenendijk: 'Küçük detaylar maçın skorunu belirledi'

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, Kayserispor mağlubiyetinin ardından, “Küçük detaylar maçın skorunu belirledi” dedi.

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11 Eylül 2022 - 22:44
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Groenendijk: 'Küçük detaylar maçın skorunu belirledi'

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik sorumlu Alfons Franciscus Groenendijk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yine hayal kırıklığı bırakan maç ve skoru geride bırakmış durumdayız. Üst üste alınan 3. yenilgi ve buna kesinlikle alışık değiliz takım olarak. Maçtan sonra sessiz bir üzgünlük hakim olan bir soyunma odasını paylaştık oyuncu grubuyla. Maça gelecek olursak, beraberlik daha adil bir sonuç olurdu diye düşünüyorum. Çünkü dengede giden bir maçtı. Bugün yine maçın skorunu küçük detaylar etkiledi. Boffin'e atılan geri pasla başlayan hatalar serisiyle devam etmekte olan hatalarda golü yedik ve bu bütün maçın skorunu etkilemeye yetti, kısa bir süre hatamız. Analizlerimizi yapacağız, gereken derslerimizi çıkaracağız. Ancak geçtiğimiz hafta oynadığımız Kasımpaşa maçına göre daha başarılı bir oyun ortaya koyan bir Antalyaspor vardı diyebilirim. Hafta içi daha sıkı ve daha fazla çalışmamız lazım. Hatalarımızdan ders çıkarmış olduğumuzu sahada kanıtlamamız gerekiyor. Zorlu Adana Demirspor maçıyla devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Evimizde olmanın avantajıyla kazanma serimize tekrar döneceğimizi ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

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