Grup Hepsi geri dönüyor! Yasemin Yürük 'Yeni bir projemiz var' diyerek detayları anlattı!







“ Bir projemiz var “







Dijital bir platformda yayınlanacak

2000’li yıllara damgasını vuran Hepsi grubu genç kızların hayran olduğu, herkesin dinlediği bir gruptu. Grup uzun süre birlikte sahne aldı ve sonrasında Gülçin Ergül gruptan ayrılarak müzik kariyerine tek başına devam etmişti. Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük ise bir süre Hepsi grubunu devam ettirmiş ancak sonrasında dağılmışlardı. Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, Nişantaşı’nda gerçekleşen bir kutlamaya katıldı. Yürük, Hepsi hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, 10 yıl aranın ardından müzik sektörüne döndü. Düştüm Gülüşüne isimli şarkısıyla sevenlerinin tekrar karşısına çıkan isim geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda muhabirlerle sohbet etti. Ünlü isim yeni projesi hakkında konuşurken ilk kez hayatında kızların olmadığını ve bu yüzden kendisini çok yalnız hissettiğini söyledi. Eskiden sahnedeki bakışlarından birbirlerinin ne yapması gerektiğini anladıklarını söyleyen Yürük, onlarsız bir şe yapmaya alışmaya çalıştığını ifade etmişti.36 yaşındaki Yasemin Yürük, daha önceki açıklamalarında grubun bir daha birleşmesinin mümkün olmadığını ancak herkesin bireysel kariyerine devam edeceğini söylemişti. Güzel şarkıcı son olarak ise hayranlarını sevindiren bir açıklamada bulundu. Yasemin Yürük, şu an eğer çekilebilirse biyografi şeklinde bir projeleri olduğunu ve bu projeyi dijital bir platformda yayınlamak istediklerini söyledi. Elinde küçük yaşlarından beri olan birçok anı, fotoğraf ve video olduğunu ve bunları dijital bir platformda biyografi olarak sevenlerine sunmak istediklerini aktardı. Yasemin Yürük’ün bu açıklaması grubun birleşme ihtimalini yok etse de grubun doğuşu, sahnedeki anları ve özel görüntüleri yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.