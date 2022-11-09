Grup Hepsi'nin Eren'i müziği bıraktı! Bakın şimdi nerede ne iş yapıyor!













Hepsi’nin Eren’inin yeni işi ortaya çıktı!

2000’li yıllara damgasını vuran Hepsi Grubu, 2013 yılında dağıldığını açıkladı. Grubun sevilen üyelerinden biri olan Eren Bakıcı, hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Müzik yapmayı bırakan ünlü ismin yeni işi ortaya çıktı. Türkiye’nin en sevilen ve en çok dinlenen gruplarından biri olan Hepsi Grubu, uzun süreli popülerliğin ardından 2013 yılında birlikte müzik yapmayı bıraktı. Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı’nın yer aldığı grup, “ Yalan”, “ Kalpsizsin “, “ Aşk Sakızı “ gibi şarkılarıyla uzun süre en çok dinlenen hitlere imza atmıştı.Hepsi grubunda ilk yaprak dökümü Gülçin Ergül’ün gruptan ayrılmasıyla başladı. Eren, Cemre ve Yasemin bir süre daha 3 kişi olarak Hepsi grubunu devam ettirse de eski popülerliklerine ulaşamadılar. 2013 yılında ise grup tamamen dağıldı. Gülçin Ergül kendi şarkılarını yapmaya başlayıp kariyerinde yükseldi. Yasemin Yürük, yoga ve dans eğitmenliğine başladı. Cemre Kemer ise influencerlık yapmaya başladı ve ardından evlenerek anne oldu. Eren Bakıcı ise hayatını sosyal medyadan uzak yaşadığı için hakkında pek bir bilgi bulunmuyordu.Hepsi grubu dağıldıktan sonra İstanbul’u terk eden Eren Bakıcı, Muğla’da bir köye yerleşti. Şarkıcılık yapmayı bıraktı ve artık kendi ürettiği seramik kapları internet üzerinden satıyor. Sosyal medyada ara ara paylaşım yapan Eren Bakıcı, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala aynı güzellikte.Köy yaşamına dönen ve şehir hayatından uzaklaşan Eren Bakıcı, aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi’nde Bale eğitimi aldı ve yurt dışında da çeşitli dans okullarına gitti. Şimdilerde ise gençliğinden çok farklı bir kariyer seçerek köy evinde seramik ürünler üretiyor.