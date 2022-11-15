GSB 2022-2023 burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri başlatıldı! E devlet ile GSB KYK burs başvurusu

2022-2023 eğitim öğreytim yılı dönemine ait KYK burs başvurularının başlayıp başlamadığına ilişkin sorular bir süredir KYK bursu almak isteyen üniversite öğrencileri tarafından sıkça soruluyordu. Geçen yıl devlet burslarına başvurular Kasım 2021'de başlamıştı. KYK burs başvuru ekranı e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu noktada öğrenciler “KYK bursuna başvurmaya ne zaman başlarım, KYK başvurusu nasıl yapılır?” sorusunu soruyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı bir son dakika
açıklamasında KYK burslarına başvuruların açıldığını bildirdi. İşte KYK Burs Başvuru Tarihi 2022- 2023 ve diğer detaylar...
GSB 2022-2023 BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
KYK burs başvurularının açıldığı duyurusu GSB'den bekleniyordu. Geçen 5 Kasım günü başlatılan KYK burs ve kredi
başvuru işlemleri bu yıl ertelenmişti. Öğrenciler de KYK burslarına ilişkin başvuruların ne zaman açılacağına dair sorulara yanıt arıyordu. Son dakika haberine göre KYK bursu başvuru ekranı erişime açıldı.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 17 Kasım Perşembe 23:59'a kadar http://turkiye.gov.tr adresinden yapılabilir. Burs/kredi başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan Bakanlık tarafından ilanı yapılmış olan tarihler arasında kabul edilecektir. E-devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubesinden e-devlet şifresi alabilir veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden (internet bankacılığı, e-imza, cep telefonu imzası, TC kimlik kartı) birini kullanabilirler. Başvuru sırasında öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumu hakkında bilgi istenir ve bu bilgiler resmi makamlardan alınan verilerle kontrol edilir. Yaspılan değerlendirmelerin sonrasında ise bütçelerinin durumlarına göre belirlenmiş olan öğrenci sayısına burs verilecek ve diğer yasal hükümlere uygun statüdeki tüm öğrencilere öğrenim kredisi verilecektir. 2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR? 2022 yılında KYK lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisansyapan öğrencilere 1700 TL ve doktora öğrencilerine 2550 TL verilecek.