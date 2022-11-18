EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 21:04

GSB 2022-23 KYK karşılıksız burs ve kredi kaç TL? KYK burs başvuruları başladı mı, başvuruları ne zaman alınacak?

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber KYK burs ve kredi başvurularının da ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin gündeminde olan KYK bursu ne kadar? KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 21:04
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GSB 2022-23 KYK karşılıksız burs ve kredi kaç TL? KYK burs başvuruları başladı mı, başvuruları ne zaman alınacak?


Yurt başvurularının açıklanmasıyla beraber gözler KYK burs başvurularına çevrildi. KYK burs, kredi ve yurt başvurularına dair merak edilenler Eylül ayının ortalarında merak konusu oldu. KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay öğrencilerin TC kimlik numarasına göre yatırılırken ayın 6. ve 10. günleri arasında sırayla yatırılıyor. KYK burs ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre sırayla yatırılıyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ



Lisans: 850 TL

Yüksek lisans: 1700 TL

Doktora: 2.550 TL

KYK BURS KESİLME NEDENLERİ

-Ders notlarının düşük olması

-Öğrenim kurumundan ayrılmak

-Kayıt dondurma

-Kayıt sildirme

-Öğrenim kurumuna devam etmemek

-Öğrenim durumunun sona ermesi

-Yurtlardan süresiz çıkarılması

-Mahkum olmak

KYK yurt başvuruları

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

-Ön lisans öğrencileri

-Lisans öğrencileri

-Yüksek lisans

-ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında ilk 100'e girmek

-Amatör milli sporcular

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

-İki yıllık okullardan mezun olup dört yıllık üniversite için dikey geçiş sınavına kayıt yapmak

-Master ve doktora öğrencisi olmak

-ÖSYM sınav sonucunda ilk 100'e giriş yapmak

-Aynı öğrenci aynı zamanda hem burs alıp hem de öğrenim kredisi alamaz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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