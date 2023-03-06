EĞİTİM
06 Mart 2023 - 13:49

GSB bursu alanlar dikkat: Ödemeler hesaplara aktarıldı!

GSB'nin burs ve öğrenim kredileri ile ilgili beklenen gün geldi. Mart ayına ait ödemelerinin başlatıldığını duyuran Bakan Kasapoğlu, paraların hak sahibi öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

EĞİTİM
06 Mart 2023 - 13:49
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GSB bursu alanlar dikkat: Ödemeler hesaplara aktarıldı!
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı bir son dakika açıklaması GSB burs ve öğrenin kredisi alanları oldukça sevindirdi. GSB burs ve öğrenim kredi ödeneklerinin hesaplara geçtiği bilgisini paylaşan Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili açıklamasında öğrencilerin her durumda yanında olduklarını söyledi.

GSB burs ve öğrenim kredisi

GSB, BURS VE KREDİ MART AYI ÖDEMESİ YAPILDI



Bakan Mehmet Kasapoğlu, Mart ayına ait GSB burs ve kredi ödeneklerinin hak sahibi öğrencilerin hesaplarına aktarıldığı ile ilgili bilgiyi paylaşırken “Mart ayı GSB bursları ve öğrenim kredileri ödenekleri hesaplara yatmaya başladı. Bakanlık olarak her daim yanınızda olacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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