GSB bursu alanlar dikkat: Ödemeler hesaplara aktarıldı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı bir son dakika açıklaması GSB burs ve öğrenin kredisi alanları oldukça sevindirdi. GSB burs ve öğrenim kredi ödeneklerinin hesaplara geçtiği bilgisini paylaşan Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili açıklamasında öğrencilerin her durumda yanında olduklarını söyledi.
GSB, BURS VE KREDİ MART AYI ÖDEMESİ YAPILDI
Bakan Mehmet Kasapoğlu, Mart ayına ait GSB burs ve kredi ödeneklerinin hak sahibi öğrencilerin hesaplarına aktarıldığı ile ilgili bilgiyi paylaşırken “Mart ayı GSB bursları ve öğrenim kredileri ödenekleri hesaplara yatmaya başladı. Bakanlık olarak her daim yanınızda olacağız” şeklinde ifadeler kullandı.