GSB'dan müjdeli haber geldi, tam 4.147 personel alacak! Merakla beklenen personel alım haberinin tüm başvuru detayları belli oldu! İşte adaylar için başvuru klavuzu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan 4.147 personel alım ilanının ardından devlette çalışmak isteyen vatandaşların heyecanı arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurduğu personel alımlarına ilgi gösteren vatandaşlar, başvurulara dair detayları yoğun olarak araştırıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yeni alım!Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatlarında istihdamlarının sağlanması için personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, bakanlıkta görev almak üzere toplam 4.147 kişiye istihdam sağlanacak. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalar vatandaşı heyecanlandırırken, başvuruya dair detaylar da merak konusu oldu.
Başvurular ne zaman ve nereye yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 4.147 personel alımına dair başvurular 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru işlemleri, e-Devlet sisteminde yer alan "Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "Kariyer Kapısı" (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden ve elektronik ortamdan yapılacak. KPSS şartının getirildiği alımlarda branşlar ile kontenjanlar da netleşti.