Gso Başkanı Ünverdi Ihracat Rakamlarını Değerlendirdi













sırada yer almıştır” dedi.Başkan Ünverdi, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Gaziantep'ten yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artışla 6 milyar 787 milyon 479 bin dolara ulaştığını belirterek, 2021 yılının aynı döneminde ise 6 milyar 400 milyon 599 bin dolar ihracat yapıldığını hatırlattı. Sürdürülebilir ihracat için sanayicilerin desteklenmesi ve özellikle sanayi kolunda enerji maliyetlerinin daha sık sübvanse edilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, “Maalesef yaşanan küresel ekonomik koşullar nedeniyle AB ülkeleri başta olmak suretiyle pazarımız olan ülkelerde de sıkıntılar artarak devam etmektedir. Daralan piyasa koşullarında ihracatçılarımızın daha rekabetçi olabilmeleri için maliyetleri düşürmek zorundayız. Son dönemde üretici fiyat endeksindeki artışlar maalesef sanayicinin elini güçleştiriyor” şeklinde konuştu.