GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları hakkında alınan kararlar 2022

2012 yılında yayınlanan karar ile birlikte sosyal güvencesi bulunmayan kişilerinde sağlık hizmetinden yararlanabilmesinin önü açıldı. Genel Sağlık Sigortasının hayatımıza girmesi ile birlikte birçok mağduriyette yaşanmaya başladı. Yapılan yeni düzenlemelerle de mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışıldı. 2022 yılı itibariyle GSS borcu bulunan vatandaşların sayısı 5 milyonu aşarken toplam GSS borcu ise 7 milyar TL'den fazla olarak verilere yansıyor.GSS borçlarına yapılandırma yapılıp yapılmayacağı konusu araştırılıyor. Borcu bulunan vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanamazken bu konuda atılacak yeni adımlar da merak ediliyor.İşte konu hakkında merak edilen detaylar…
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?Yapılan son seçimlerle birlikte GSS borcu bulunan vatandaşların borçları hakkında yeni düzenlemeler yapılacağı aktarıldı. Gençlere ücretsiz sağlık hizmeti verileceği ifade edilirken GSS borçlarının da silineceği söylendi. Torba Kanunu kapsamında genel sağlık sigorta borçlarıyla ilgili ciddi bir adım atıldı. Yasa kapsamında yapılan değişikliklerle birlikte liseden mezun olan, anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti alamayan çocuklara 20 yaşına kadar ücretsiz sağlık hizmeti verileceği belirtildi. Üniversiteden mezun olan, anne ya da babası üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişilere de 25 yaşına kadar ücretsiz sağlık hizmeti verileceği aktarıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan Gelir Testi yapılmasına de gerek kalmayacak. Belirlenen süre içerisinde yer alan gençlerin Gelir Testi yaptırması ne gerek yoktur.
5510 Sayılı Kanunun 60/C-1 bendi kapsamında Yeşil kart kapsamında yer alan genel sağlık sigortası tescili açılacak. Bu sayede sosyal güvenlik kurumuna prim ödemesi yapmadan sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek. Bu durumda gençler mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Liseden mezun olanlar 20 üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşına kadar ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilecek. Bu yaş sınırını tamamladıktan sonra ise gelir testi yaptırarak çıkan rakamı ödemek durumunda kalacaklar. Gelir testi yapıldıktan sonra hiçbir borç karşılarına çıkmayabilir.