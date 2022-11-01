YAŞAM
01 Kasım 2022 - 15:19

GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları hakkında alınan kararlar 2022

Genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlar borçların silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalarını hızlandırdı.2022 yılında Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşların borçları hakkında alınan karar ver merak ediliyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar…

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 15:19
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları hakkında alınan kararlar 2022


2012 yılında yayınlanan karar ile birlikte sosyal güvencesi bulunmayan kişilerinde sağlık hizmetinden yararlanabilmesinin önü açıldı. Genel Sağlık Sigortasının hayatımıza girmesi ile birlikte birçok mağduriyette yaşanmaya başladı. Yapılan yeni düzenlemelerle de mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışıldı. 2022 yılı itibariyle GSS borcu bulunan vatandaşların sayısı 5 milyonu aşarken toplam GSS borcu ise 7 milyar TL'den fazla olarak verilere yansıyor.GSS borçlarına yapılandırma yapılıp yapılmayacağı konusu araştırılıyor. Borcu bulunan vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanamazken bu konuda atılacak yeni adımlar da merak ediliyor.İşte konu hakkında merak edilen detaylar…

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yapılan son seçimlerle birlikte GSS borcu bulunan vatandaşların borçları hakkında yeni düzenlemeler yapılacağı aktarıldı. Gençlere ücretsiz sağlık hizmeti verileceği ifade edilirken GSS borçlarının da silineceği söylendi. Torba Kanunu kapsamında genel sağlık sigorta borçlarıyla ilgili ciddi bir adım atıldı. Yasa kapsamında yapılan değişikliklerle birlikte liseden mezun olan, anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti alamayan çocuklara 20 yaşına kadar ücretsiz sağlık hizmeti verileceği belirtildi. Üniversiteden mezun olan, anne ya da babası üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişilere de 25 yaşına kadar ücretsiz sağlık hizmeti verileceği aktarıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan Gelir Testi yapılmasına de gerek kalmayacak. Belirlenen süre içerisinde yer alan gençlerin Gelir Testi yaptırması ne gerek yoktur.



GSS broçaları siliniyor mu

5510 Sayılı Kanunun 60/C-1 bendi kapsamında Yeşil kart kapsamında yer alan genel sağlık sigortası tescili açılacak. Bu sayede sosyal güvenlik kurumuna prim ödemesi yapmadan sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek.

Bu durumda gençler mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Liseden mezun olanlar 20 üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşına kadar ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilecek. Bu yaş sınırını tamamladıktan sonra ise gelir testi yaptırarak çıkan rakamı ödemek durumunda kalacaklar. Gelir testi yapıldıktan sonra hiçbir borç karşılarına çıkmayabilir.

ANNE VEYA BABASININ PRİM BORCU OLANLARIN DURUMU

Anne ve babasının prim borcu bulunduğu için sağlık hizmeti alamayan kişilere de müjdeli haber verildi. Bu kapsamda liseden mezun olanların 20 yaşına aşmaması, üniversiteden mezun olanların ise 25 yaşını aşmamış olması şartını sağlaması durumunda sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu durumda kişiler için yeşil kart uygulaması yapılmayacak. Anne ve babasının sağlık güvencesi kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme cezası nedir? Kira gelir beyannamesi ceza tutarları 2022
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme cezası nedir? Kira gelir beyannamesi ceza tutarları 2022
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022
Engelli kimlik kartı nedir, nereden alınır? Engelli kimlik kartı başvuruları nereye yapılır? Engelli kimlik kartı alma şartları
Engelli kimlik kartı nedir, nereden alınır? Engelli kimlik kartı başvuruları nereye yapılır? Engelli kimlik kartı alma şartları
Çalışma belgesi nedir, nereden nasıl alınır? Çalışma belgesi türleri ve cezası
Çalışma belgesi nedir, nereden nasıl alınır? Çalışma belgesi türleri ve cezası
Fetöcüler nereye ve nasıl ihbar edilir? FETÖ üyeleri ile teröre destek verenleri ihbar etme hattı
Fetöcüler nereye ve nasıl ihbar edilir? FETÖ üyeleri ile teröre destek verenleri ihbar etme hattı
Son Haberler
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler...
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve...
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme cezası nedir? Kira gelir beyannamesi ceza tutarları 2022
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme...
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum verileri açıkladı!
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum...
Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve sunulan fırsatlar
Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve...
Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması için bu uygulamaları hemen kaldırın
Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması...
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli...
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA...
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı maaşı 2022
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı...
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru iş formu
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru...
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022 Aras kargo başvuru formu
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022...