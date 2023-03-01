GSS borcu olan milyonlarca kişiye duyuruldu! O tarihe kadar işlem yapanın borcu silinecek!

O miktarın altında bulunan GSS borçları silinecek. Bunun üzerinde yer alan miktarlar ise belirli aya kadar taksitlendirilecek. Meclisin tekrardan açılmasıyla gündeme gelecek konular arasında yer almaktadır. Borçlar ne kadar olursa silinecek? Kaç vade ile taksitlendirilecek? İşte detaylar haberimizde.
GSS BORÇ VE FAİZ SİLİNECEK!Meclisin çalışmalara başlaması ile birlikte borcu olan vatandaşlar için de yasalaşma çalışmaları devam edecektir. Yasa olarak gelecek olan borçlar yapılandırılırken GSS borçları silinecektir. 2.000 TL altında olan borçlar silinecektir. 2.000 TL üzerinde olanlara ise 48 ay taksit imkanı sunulacaktır.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük depremin ardından TBMM kısa süreliğine çalışmalara ara vermiştir. Yarın itibariyle çalışmalar devam ederek verilen ara son bulacaktır. Milyonlarca emeklilik bekleyen vatandaşlar için EYT kararının yasalaşması, borçların yapılandırılması çalışmaları ile ilgili kararlar beklenmektedir. Daha önceden yapılandırma içerisinde olmayan ceza ve öğrenim kredi borçları da değerlendirilecek. Depremzede vatandaşlarımız için ek olarak maddelerin eklenmesi de beklenmektedir. 2.000 TL ve altında yer alan borçlar silinecekken üstünde olanlar 48 ay vade ile taksitlendirilecektir. GSS borçları için ise bu şekilde kolaylık sağlanması beklenmektedir. TC vatandaşı olarak bulunan herkes ve yabancı uyruklu vatandaşlar GSS altında yer almaktadır. Sigortalı olarak çalışanlar, emekliler ve memurların GSS primi otomatik yatırılmaktadır. Anne, baba, eşten dolaylı olarak sigortalı olanların ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşsizlik maaşı alanların da GSS primleri otomatik ödenmektedir 8 yaş ve altında bulunan çocuklar da bu durumdan faydalanıyordur. 18 yaşına gelmekle birlikte GSS primi ödenmelidir. Fakat okuyor olma durumu şu şekildedir: Lise okuyanlar için 20 yaş, üniversite okuyanlar için 25 yaş olarak istisnai durum söz konusudur. Mezun olunması halinde 2 yıl muaf tutulma söz konusudur. Gelir düzeyi düşük olan vatandaşlarımızın primleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Üç ayrı rakamla ödenen prim tek rakama düşürülmüş bulunmaktadır. Aylık brüt asgari ücretin %3'ü kadar ödenmektedir. 2023 yılında yeni miktar şu şekilde belirlendi: 300 TL 24 kuruş. Sigortalı olarak ödeyen vatandaşlar için eş ve çocukları dahil kabul edilir. Geçmişte ödemediğiniz borçlar için de silinme imkanı tanınacaktır. Yasanın çıkmasıyla borcu olanlar SGK'ya başvurarak borçların faizlerini sildirebilecekler. Peşin veyahut 48 ay taksit imkanı sunulacaktır. Borcunuz 2.000 TL ve üzerinde ise sildirmek istiyorsanız izleyeceğiniz başka bir yol daha vardır. Kaymakamlığa giderek gelir testi yaptırmanız yeterli olacaktır. Hane içinde kişi başına 3.336 TL altında tutar düşmelidir. Böyle olması halinde borçlar devlet tarafından ödenecektir. Bu gelir testinin son tarihi Haziran ayı'dır.