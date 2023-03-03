GSS borcu olan milyonlarca kişiye duyuruldu! Yaş şartını sağlayanın borcu sıfırlanacak

SGK, yapılandırma yasası kapsamında GSS borçları ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar için yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruya göre ödeme zorunluluğu kalkıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GSS BORÇLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER BELLİ OLDUÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yapılandırma yasası ile birlikte son gelişmeler vatandaşla paylaştı. Genel Sağlık Sigortası sağlık hakkından herkesin faydalanabilmesi için yürürlüğe giren bir yasa olarak ortaya çıkmıştı. Gelir seviyesi olarak ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler GSS ödemesinde zorunlu tutulmuyordu. Küçük miktarlar ödenerek herkes sağlık hakkından faydalanabiliyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre GSS prim borçlarında belirlenen limitlerin aşılmaması halinde borcun silinmesine, limitin aşılmış olması halinde de yapılandırmaya izin verildi. SGK yapılan açıklamaya göre 65 yaş üstü olan vatandaşların GSS primi ödemelerine gerek olmadan sigortadan faydalanabileceklerini duyurdu.
Aynı zamanda eğitim durumuna göre değişmekle birlikte 18, 20, 25 yaşındaki öğrencilerin GSS prim ödemeleri de kalktı. 18 yaşına kadar ücretsiz olan GSS kapsamında liseden sonra okula devam etmeyenler için 20, liseden sonra eğitime devam edenler için 25 yaş sınırı ile birlikte GSS'den ücretsiz faydalanılacak. Aynı zamanda borçlu vatandaşlar e-Devlet sistemine kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak arama kısmına Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama hizmetinden sorgulamalarını yapabilecekler.