GSS borcu olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz var: Tamamen silinecek!

Çalışmalara ara veren TBMM yarın tekrardan çalışmalara devam edecek. Tüm borçları yapılandırarak GSS borçlarını ise silecek. 2.000 TL ve altında ise silinecekken üstünde olması halinde taksitlendirme getirilecektir. 2.000 TL üzeri olması halinde kaç ay taksitlendirme imkanı sunulacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇ VE FAİZLER SİLİNECEK!Türkiye'yi sarsan deprem sonrasında TBMM çalışmalara ara vermişti. Yarın tekrar açılacak olan TBMM için EYT kararı ve Genel Sağlık Sigortası borçları silinmesi ve borçların yapılandırılması için çalışmalar devam edecektir. 2.000 TL altında bulunan borçlar silinecektir. 2.000 TL üzerindeki borçlar ise 48 ay taksit imkanı sunulacaktır. Yapılandırma düzenlemesi içerisinde yer almayan cezalar ve öğrenim kredisi borçları için yapılandırma kararının gelmesi beklenmektedir. Depremzede vatandaşlarımız için ise yapılandırma için eklemeler yapılması planlanmaktadır.
2.000 TL ve altında olan GSS borçlarının silinmesi ve vade sayısının 48 ay taksitlendirme imkanı sunulması beklenmektedir. Görüldüğü üzere GSS borçları için kolaylık sağlanması yönünde adımlar atılacaktır. TC vatandaşı ve yabancı uyruklu vatandaşlar da Genel Sağlık Sigortası'ndan sorumlu tutulacaktır. Bir işte sigortalı çalışanlar, emekliler ve memurlar için GSS otomatik olarak ödenmektedir. Anne, baba veya eşi sigortalı olanlar ise GSS sigortası ödemek zorunda değildir. İşsizlik maaşı alan vatandaşlarımızın da sigortaları otomatik olarak ödenmektedir. 8 yaş ve altında bulunan çocuklar bu kapsama dahil değildir. 18 yaşını geçmek ile birlikte ödemeler yapılmalıdır. Okuyan öğrenci istisnai durum içerisinde bulunmaktadır. Lise okuyan öğrenciler için 20 yaş, üniversite öğrencileri için 25 yaş sınırı bulunmaktadır. Eğer GSS borcu çıkıyor ise SGK'ya giderek sorun çözülebilir. Daha öncesinde üç ayrı rakamla ödenen prim şu an tek rakama düşürülmüştür. 2023 yılında yeni rakam belli oldu. 300 TL 24 kuruş olarak belirlenmiştir. Bunun içerisinde eş ve çocuklar dahildir. Daha önceden ödenmemiş borcu olanlar için silinmesi durumu söz konusudur. Prim borcu olalar yasalaşması halinde SGK'ya başvurarak sildirebilir veyahut 48 aya kadar taksit imkanından faydalanabilir. Borç sildirmek isteyenler için gelir testi gerçekleştirilecek. Kaymakamlıklara gidilerek yapılan test şu şekildedir: Hane içerisinde kişi başına düşen miktarın 3.336 TL'den az olması gerekmektedir. Böyle olması halinde borçlar devlet tarafından ödenecektir. Fakat başvurular Haziran ayının sonuna kadar devam etmektedir.