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25 Eylül 2022 - 12:31

GSYİAD'da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde (GSYİAD) yapılan seçimde mevcut Başkan İbrahim Hatipoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

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25 Eylül 2022 - 12:31
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GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi


1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da bir hotelde gerçekleştirildi. Seçime mevcut Başkan İbrahim Hatipoğlu tek aday olarak girdi. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya ile GSYİAD üyeleri katıldı.



Seçimli genel kurulda 128 üye oy kullanırken, İbrahim Hatipoğlu oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın
 

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Haber Editörü
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