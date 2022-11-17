Manchester City Premier ligdeki şampiyonluk iddiasını güçlendirecek bir takviye için iddialara göre İspanya'ya yöneldi ve ünlü Alman orta saha yıldızı Toni Kroos'un kapısını çaldı. Pep Guardiola'nın transfer listesinde ilk sırada olduğu söylenen Kroos için nabız yoklayan Manchester City yönetimi aldığı yanıtla oldukça şaşırdı.
SPOR
17 Kasım 2022 - 16:10
Guardiola'yı red etti
Manchester City Premier ligdeki şampiyonluk iddiasını güçlendirecek bir takviye için iddialara göre İspanya'ya yöneldi ve ünlü Alman orta saha yıldızı Toni Kroos'un kapısını çaldı. Pep Guardiola'nın transfer listesinde ilk sırada olduğu söylenen Kroos için nabız yoklayan Manchester City yönetimi aldığı yanıtla oldukça şaşırdı.
SPOR
17 Kasım 2022 - 16:10
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