Guardiola'yı red etti













Sözleşmesinin son yılı

Manchester City Premier ligdeki şampiyonluk iddiasını güçlendirecek bir takviye için iddialara göre İspanya'ya yöneldi ve ünlü Alman orta saha yıldızı Toni Kroos'un kapısını çaldı. Pep Guardiola'nın transfer listesinde ilk sırada olduğu söylenen Kroos için nabız yoklayan Manchester City yönetimi aldığı yanıtla oldukça şaşırdı.Real Madrid'deki sözleşmesinin son yılında olan Kroos'un oldukça iyi bir alternatif olacağını düşünen yönetime Guardiola'nın Bayern Münih'te çalıştırdığı Alman yıldızla yeniden bir araya gelmeye olan isteği de güç vermişti. Ancak iddialara göre menajeriyle iletişime geçilen Kroos'un bu transfere sıcak bakmadığını söylemiş. Ünlü Orta saha oyuncusu Real'deki sözleşmesini yenilemeyi tercih ettiğini, eğer anlaşma olmazsa, futbolu tamamen bırakacağını söylediği de iddialar arasında.