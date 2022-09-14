Gübrenin alternatifi: Leonardit













Elbistan ve Afşin bölgesindeki linyit ocaklarından çıkarılan ve organik bir ürün olan leonarditin dünya rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de bunuyor. Kanıtlanmış olarak tespit eden rezervin miktarı 4,8 milyar ton civarında. Ürün, Ar-Ge çalışmaları sonrasında toz ve sıvı olarak son tüketiciye hitap edecek şekilde hazırlanıyor.Çiftçilerin kullanımına sunulması için bölgede özel sektör tarafından da yatırımlar yapılıyor.Kimyevi gübre fiyatlarındaki ciddi artışların, çiftçileri alternatif olarak leonardite yönlendirmesi bekleniyor.Ürünün ilk denemeleri ise Konya Ovası'nda ve Amik Ovası'nda gerçekleştirildi. Leonardit ile beslenen topraklarda verimin yüzde yaklaşık 30 oranında artış gösterdiği bildirildi.Ar-Ge uzmanı Enver Baltaş, Elbistan'da dünyanın en kaliteli leonarditinin bulunduğunu belirterek, "Şu anda enerji olarak kullanılıyor ancak biz bunun enerjiden ziyade tarımda daha başarılı olacağını bildiğimiz için Elbistan'a üs kurduk. an itibariyle dünyada kıtlık senaryosu yazılırken ülkemizdeki böyle bir kaynağın tarımda verim artışı olarak geri döndüğünü hesaplarsak bu demektir; biz kıtlık senaryosuna karşın ülkemizde bolluk senaryosunu yazabiliriz. an itibariyle Elbistan'daki toplam rezervin toplamına baktığımızda 4.8 milyar ton olarak hesap ediliyor. Türkiye'nin tüm topraklarını doğru şekilde işleyecek boyuta getirdiğimizde de 13'te 1'ini kullanmamız yetiyor. Bu kadar güçlü bir rezerve sahibiz" dedi.Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kömür rezervinde bu kadar kaliteli ve katma değeri yüksek olan leonarditin tarımda da kullanılabiliyor olmasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade ederek, "Bu ürün hem ürün kalitesini artırıyor bunun yanı sıra yeni ürün 2. ürünün ekilmesi ve oradan da verim alınmasıyla ilgili olanak sağlıyor. Bu ve benzeri ürünlerin Ar-Ge çalışmalarının hızla ilerlemesi çiftçilerimiz açısından oldukça önemli. 4.8 milyar ton çok fazla bir rezerv. Bu hammaddenin işlenip organik gübreye dönmesi, tarımda kullanılması, ürün çeşitliliği, ürün kalitesi, ikincil ürüne dönüştürülmesi, tarımda yaşanan sıkışmanın açılması, genişlemesi, bütün dünyaya yayılması bizi çok mutlu eder" şeklinde konuştu.Leonardit tesisi sahibi Veysi Yıldız, leonarditin bölgede yaklaşık 5 milyar ton rezerve mevcut olduğunu hatırlatarak, "Toprağımızda kimyasal ve zirai ilaçlardan ve anız yakmaktan doğan zararlar ile birlikte topraklarımızda organik madde 0,5'lere PH 9'lara yükselmiş, kireç oranımız ise yüzde 35 civarıdır. Leonardit topraklarımızı hiç tarım yapılmamış seviyeye getirmektedir. Topraklarımızda yüzde 30'lara varan verim artışı, bundan dolayı yüksek kaliteli ürün ve doğal meyve ve sebze yetiştirmede çok fazla avantajlar sağlamaktadır. Topraklarımızda bitkiler organik maddenin düşüklüğünden fosforu almamaktadır. Fosforu almadığı için bitki yeterince güneş ışığından faydalanmamaktadır. Buna istinaden toprağın organik maddesi yükseldiği zaman hem gübre tüketimi yüzde 25'lere düşecek aynı anda verim artışı yüzde 30'larda olacak. Buna bağlı şeklinde de topraklarımız gençleşecek. Daha doğal sebzeler ve meyveler tüketeceğiz" dedi.Leonarditin sıvı şeklinde de kullanıldığını belirten Yıldız, kükürtle birlikte kullanıldığında topraktaki kireçlenmeyi de ortadan kaldırdığını kaydetti.Leonardit, yüksek oranda hümik asit, makro ve mikrobesin elementlerini içeren tamamen doğal bir maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar gerektirdiğinden tabiatta nadir bulunuyor. İçerdiği yüksek orandaki hümik asitler sebebiyle toprakların fiziki ve biyolojik yapılarının düzenlenmesinde aktif rol oynuyor.