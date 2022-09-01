YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:17

Gübretaş'a Ait Altın Madeni Sahasında 30 Işçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Tedavi Altına Alındı

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş’ın, Bilecik’in Söğüt ilçesinde yer alan altın madeni sahasında öğle yemeği yiyen 140 kişiden 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:17
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Gübretaş'a Ait Altın Madeni Sahasında 30 Işçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Tedavi Altına Alındı


Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'ın, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yer alan altın madeni sahasında öğle yemeği yiyen 140 kişiden 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.


Bilecik'te bir yemek firmasının Gübretaş'ın taşeron firmasına bağlı maden sahasında çalışan 140 işçiye öğle yemeği olarak; yayla çorbası, bulgur pilavı, ızgara tavuk kanat ve meşrubat götürdü. Yemeği yiyen işçilerden ilk etapta 17'si; bulantı, kusma, ishal ve karın krampları şikâyetlerinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra ise 13 kişi daha Söğüt İlçe Devlet Hastanesine aynı şikayetlerden başvurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınarak inceleme başlatıldı. İşçilere hastanede serum tedavi yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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