Güçlükle ulaştığı sadaka kutusunu böyle çaldı













Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 7 kişinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 7 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerden birinin, içerisinde 600 TL yer alan sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.