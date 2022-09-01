ATV ekranlarında başlayan Gül Masalı dizisi tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler yoğun ilgi göstermeye başladı. 2022 - 2023 sezonunda devam edecek olan Gül Masalı dizisine yeni isim dahil edildi. Ece karakterinin kız kardeşi olarak dahil edilen Deniz karakterine hayat verecek ismin Elif Yılmaz olduğu belirlendi. Gül Masalı Deniz hakkında merak edilenler ve genç isim Elif Yılmaz hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
Dizi
01 Eylül 2022 - 17:40
Gül Masalı Deniz kimdir, gerçek adı nedir? Elif Yılmaz kaç yaşında, mesleği nedir? Elif Yılmaz'ın biyografisi
Yaz dizisi olarak ekranlara gelen Gül Masalı izleyicilerin gündeminde yer alırken yeni sezonda da yeni bölümlerinin yayınlanacağı belirlendi. Gül Masalı dizisi oyuncu kadrosunu güçlendirirken şimdilerde ise Elif Yılmaz'ın dizi ile anılmaya başlandı. Gül Masalı Deniz kimdir? Elif Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
Dizi
01 Eylül 2022 - 17:40
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