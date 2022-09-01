Dizi
01 Eylül 2022 - 17:40

Gül Masalı Deniz kimdir, gerçek adı nedir? Elif Yılmaz kaç yaşında, mesleği nedir? Elif Yılmaz'ın biyografisi

Yaz dizisi olarak ekranlara gelen Gül Masalı izleyicilerin gündeminde yer alırken yeni sezonda da yeni bölümlerinin yayınlanacağı belirlendi. Gül Masalı dizisi oyuncu kadrosunu güçlendirirken şimdilerde ise Elif Yılmaz'ın dizi ile anılmaya başlandı. Gül Masalı Deniz kimdir? Elif Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Dizi
01 Eylül 2022 - 17:40
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Gül Masalı Deniz kimdir, gerçek adı nedir? Elif Yılmaz kaç yaşında, mesleği nedir? Elif Yılmaz'ın biyografisi
ATV ekranlarında başlayan Gül Masalı dizisi tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler yoğun ilgi göstermeye başladı. 2022 - 2023 sezonunda devam edecek olan Gül Masalı dizisine yeni isim dahil edildi. Ece karakterinin kız kardeşi olarak dahil edilen Deniz karakterine hayat verecek ismin Elif Yılmaz olduğu belirlendi. Gül Masalı Deniz hakkında merak edilenler ve genç isim Elif Yılmaz hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Gül Masalı Deniz kimdir?

Sevilen karakter Ece'nin İtalya'da yaşayan kız kardeşi olarak diziye dahil olan Deniz, son dönemlerde maddi sıkıntı yaşadığından ablası Ece'nin yanına geldi. Ablası Ece'nin Atabey'lerin yanında lüks hayat yaşadığı ve maddi sorun görmediğinden kendini kurtarmak için bu durumdan faydalanan Deniz, akıllı ve güzel bir kızdır.

Elif Yılmaz kimdir?

Elif Yılmaz kimdir?

1997 yılında Adana'da dünyaya gelen Elif Yılmaz, 25 yaşında genç oyuncu model ve oyunculuk olarak hayatına devam etmektedir. Tam Kafadan filmi ile yaşasa da Esra Kızıldoğan’dan oyunculuk eğitimleri almaya devam etmektedir. Elif Yılmaz ilk kez dizi oyunculuğu deneyimini ise Gül Masalı dizisinde hayat vereceği Deniz karakteri ile yaşayacaktır. Miss Fashion TV 2020'de Türkiye birincisi olan model Elif Yılmaz, sosyal medyayı aktif kullanarak instagram üzerinden 166 bin takipçisi vardır. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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