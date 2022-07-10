Başrollerinde Erdem Kaynarca ve Gülper Özdemir'in oynadığı yapımcılığını ise Pastel Film'in üstlendiği Gül Masalı isimli dizinin yönetmenliğini ise Sadullah Şentürk yapıyor. Her pazar ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan dizinin 10 Temmuz 2022 günü ekranlarda olmadığını gören izleyiciler, dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını merak etmeye başladılar.
Dizi
10 Temmuz 2022 - 12:46
Gül Masalı neden yok, neden yayınlanmadı? 10 Temmuz 2022 Gül Masalı var mı, yok mu?
İzleyiciler ise Gül Masalı 10 Temmuz Var mı Yok mu? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte bizde sizin için bu haberi araştırdık. Gül Masalı 10 Temmuz da ne yazık ki yeni bölümü ile yayında olamayacak.
Dizi
10 Temmuz 2022 - 12:46