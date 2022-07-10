Dizi
10 Temmuz 2022 - 12:46

Gül Masalı neden yok, neden yayınlanmadı? 10 Temmuz 2022 Gül Masalı var mı, yok mu?

İzleyiciler ise Gül Masalı 10 Temmuz Var mı Yok mu? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte bizde sizin için bu haberi araştırdık. Gül Masalı 10 Temmuz da ne yazık ki yeni bölümü ile yayında olamayacak.

Dizi
10 Temmuz 2022 - 12:46
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Gül Masalı neden yok, neden yayınlanmadı? 10 Temmuz 2022 Gül Masalı var mı, yok mu?
Başrollerinde Erdem Kaynarca ve Gülper Özdemir'in oynadığı yapımcılığını ise Pastel Film'in üstlendiği Gül Masalı isimli dizinin yönetmenliğini ise Sadullah Şentürk yapıyor. Her pazar ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan dizinin 10 Temmuz 2022 günü ekranlarda olmadığını gören izleyiciler, dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını merak etmeye başladılar.

Gül Masalı 10 Temmuz neden yo

Gül Masalı neden yok, neden yayınlanmadı?

ATV ekranlarının sevilen yaz dizilerinden bir tanesi olan Gül Masalı, Haftasonu pazar günleri izleyicilerle buluşuyor. Yaz sezonu bittikten sonra yerini sezon dizilerine bırakacak olan Gül Masalı isimli dizinin 10 Temmuz Pazar günü neden yayınlanmadığına dair yöneltilen sorulara karşılık olarak Kurban Bayramı tatili olarak yayına girmediği söylendi.

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayan ve 12 temmuz 2022 Salı günü sona erecek olan Kurban Bayramı'ndan dolayı hemen hemen tüm diziler yeni bölümleriyle erkranlarda olmazken bu diziler arasında Gül Masalını'nında yer aldığı öğrenildi.

Gül Masalı isimli dizinin 4. ve yeni bölümü 10 temmuz 2022 pazar günü değil de 17 temmuz 2022 pazar günü ekranlarda yerini alacak. Gül Masalı adlı dizinin yerine ATV ekranlarında Pi’nin Yaşamı adlı film yayınlanacak. Pi'nin yaşamı filmi sonrasında ise ekranlara 'İnanılmaz Örümcek Adam' adlı film getirilecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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