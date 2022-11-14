Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 15:23

Gülay Özdem kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülay Özdem biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Gülay Özden kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ekranlarda sıkça gördüğümüz güzel sunucunun hayatı hakkında tüm detaylar...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 15:23
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Gülay Özdem kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülay Özdem biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz güzel sunucu nereli? Kaç yaşında? Gibi soruların cevapları ve diğer detaylar merak konusu.
Gülay Özdem

GÜLAY ÖZDEN KİMDİR?

Gülay Özdem 1977 yılında dünyaya gelerek günümüzde 45 yaşındadır. Ülkemizin İstanbul ilinde dünyaya gelen Gülay Özdem mayıs ayının 15’inde dünyaya gelmiştir. Güzel sunucunun okul hayatı ele alındığında 9 Eylül Üniversitesi Makine mühendisliği bölümünü kazanmıştır fakat bitirememiştir. Üniversite okurken İzmir’de orada bulunan bir radyo içinde görev yapmıştır. Ardından popüler radyolar onu keşfetti ve önemli radyolarda spikerlik yapmıştır. Bunların bazıları Best FM, Star FM, Radyo Mega gibi bilinen radyo kanallarıdır.

Radyo programlarından elde ettiği başarıların devamında bir televizyon programında yer almıştır. MMC TV ve Tatlıses TV ekranlarında Şiir programlarda sunuculuk görevini üstlenmiştir. Bu yer aldığı TV programlarının Ardından Cine5 ve ATV'de yarışma programının sunuculuğunu yaptı. Kanal24 ekranlarında haberler sundu.

Aldığı görevleri başarıyla tamamlaması sonucunda herkese adını duyurmayı başaran ünlü sunucu Bu görevler sonucunda 2009 tarihinde NTV'ye ekranlarına geçerek görevine oradan devam etmiştir. NTV'de Gece haberlerini sunmaya başladı.2010 ekim sonlarına doğru buradaki görevini bıraktı. Ardından haber Türk ekranlarında 2 gün kadar 1 Gün isimli programı sunmuştur.

27 Aralık 2010 tarihi ve 1 Nisan 2011 yılları arasında TRT Haber ekranlarında düzenli olarak sunuculuğunu yaptığı “10 Dan sonra “adlı programda sunuculuk yapmıştır. 2011 Nisan ayında bu görevini de bırakmış ve A Haber ekranlarına geçmiştir. Burada gece kuşağında görev yapmıştır. Uykusuz her gece isimli programda sunuculuk yaptı.2012 Temmuz’dan itibaren ise Fox TV'ye geçiş yaptı ve Fox Gece isimli programı sundu. Yine aynı yıl içerisinde istifa etti.

Gülay Özdem kariyeri konusunda elde ettiği başarıların yanı sıra özel hayatında da 1 kere evlenerek sonrasında boşanmıştır. 

EDİTÖR
Rabia Yağmur Çelik
Rabia Yağmur Çelik
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