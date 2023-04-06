Gülben Ergen'in sağlık sorunu ciddileşti: 'Apar topar hastaneye kaldırıldı!'













Gülben Ergen, nedeni açıklanamayan bir sağlık sorunuyla mücadele ediyordu. Durumu ciddilen güzel şarkıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Sağlık durumun ile ilgili bir açıklama yapan Gülben Ergen, hayranlarıyla planladığı etkinliğe katılacağını açıkladı. Başarılı şarkıcı, sosyal medya hesaplarından hastane odasından yazdığı notu yayınladı. Ergen, paylaşımında şöyle dedi: "İyileşmekte olan bir anneden bir hastane odası raporu. Tabii ki ruhunuz derinden hissediyor, yaşıyor, görüyor, içselleştiriyor, kabulleniyor, haftalarca acıyla mücadele etti ve sonunda bedenimi yenebildi... 25 Nisan'da işte olacağım. İyileşmemin müjdesini duymak için kendinizi yormayın.Asıl kişisel sorunumuz deprem."Ünlü şarkıcı, eski eşi Mustafa Erdoğan'ın da Gülben Ergen'i yalnız bırakmadığı öğrenilirken oğulları Atlas, Ares ve Güney tarafından da ziyaret edildi.