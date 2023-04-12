Gülcemal dizisinin başrolü Murat Ünalmış meğer o isimle evliymiş! Görenler şaşkına döndü: Herkes tanıyormuş

Gülcemal dizisiyle ekranlara geri dönen Murat Ünalmış'ın özel hayatı, hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu, genellikle magazin dünyasından uzak bir yaşam tarzı benimsiyor. Ancak, eski eşi olan Birce Akalay ile bir dönem aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı ve bu sürpriz haber herkesi şaşırttı.
BİRCE AKALAY VE MURAT ÜNALMIŞ EVLİLİĞİ NEDEN BİTTİ?
MURAT ÜNALMIŞ BOŞANMALARI HAKKINDA KONUŞTU
Birce Akalay ile evliliğinin 11'inci ayında boşanan Murat Ünalmış, bir ay sonra barışsa da Birce Akalay'ın evi tekrar terk etmesiyle çift 1,5 yıl sonra boşanmıştı. Boşanma sebepleri "şiddetli geçimsizlik" olarak açıklanmıştı. Ünalmış, boşanma süreci sonrasında verdiği bir röportajda, her deneyimden bir şey öğrenildiğini söyleyerek hayatına devam ettiğini ifade etmişti.