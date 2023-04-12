MAGAZİN
12 Nisan 2023 - 09:45

Gülcemal dizisinin başrolü Murat Ünalmış meğer o isimle evliymiş! Görenler şaşkına döndü: Herkes tanıyormuş

FOX TV'nin yeni dizisi Gülcemal, büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizide başrolü oynayan Murat Ünalmış'ın hem kariyeri hem de özel hayatı sık sık magazin gündemine konu oluyor. Ünlü oyuncunun eski eşi de tanınmış bir isim ve bu sürpriz gelişme herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

MAGAZİN
12 Nisan 2023 - 09:45
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Gülcemal dizisinin başrolü Murat Ünalmış meğer o isimle evliymiş! Görenler şaşkına döndü: Herkes tanıyormuş
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Gülcemal dizisiyle ekranlara geri dönen Murat Ünalmış'ın özel hayatı, hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu, genellikle magazin dünyasından uzak bir yaşam tarzı benimsiyor. Ancak, eski eşi olan Birce Akalay ile bir dönem aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı ve bu sürpriz haber herkesi şaşırttı.

BİRCE AKALAY VE MURAT ÜNALMIŞ EVLİLİĞİ NEDEN BİTTİ?

birce akalay

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'le birlikte Gülcemal dizisiyle ekranlara geri dönen Murat Ünalmış'ın özel hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu, daha önce Yer Gök Aşk dizisinde partneri olan Birce Akalay ile evlenmişti. İkili, 2011 yılında Ürgüp'te görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak yalnızca 1,5 yıl sonra 2012 yılında boşanmıştı.

MURAT ÜNALMIŞ BOŞANMALARI HAKKINDA KONUŞTU

MURAT ÜNALMIŞ



Birce Akalay ile evliliğinin 11'inci ayında boşanan Murat Ünalmış, bir ay sonra barışsa da Birce Akalay'ın evi tekrar terk etmesiyle çift 1,5 yıl sonra boşanmıştı. Boşanma sebepleri "şiddetli geçimsizlik" olarak açıklanmıştı. Ünalmış, boşanma süreci sonrasında verdiği bir röportajda, her deneyimden bir şey öğrenildiğini söyleyerek hayatına devam ettiğini ifade etmişti.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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