Gülcemal dizisinin Deva'sı Melis Sezen bakın önceden kiminle sevgiliymiş! Ünlü ismin oğlu çıktı: Şimdiye kadar kimse bu aşkı bilmiyordu!

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan ve şu sıralar Fox TV'de yayınlanan Gülcemal dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen'in özel hayatı geçtiğimiz günlerde manşetlerdeydi. Sezen'in ünlü şarkıcı ve sinemacı Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşadığı haberleri ortaya çıktı. Mahmut Kırmızıgül'ün Melis Sezen'in bir fotoğrafına yaptığı çapkın yorum sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş ve ikili arasında olası bir ilişki olduğu söylentilerinin fitilini ateşlemişti. Ancak daha sonra Mahmut Kırmızıgül'ün şu anda Mina Ceran ile bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Melis Sezen, Şarkıcı Murat Dalkılıç ile Birliktelik İddialarını Yalanladı
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel arasında daha önce romantik bir ilişki yaşanmıştı. Ancak Dalkılıç'ın Sezen'e olan ilgisi nedeniyle ilişkileri sona erdi. Ancak Sezen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak "Bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok" dedi.