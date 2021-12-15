GÜNDEM
15 Aralık 2021 - 19:52
Güncelleme: 15 Aralık 2021 - 19:57

Gülçin Ergül, sevgilisinin son yolculuğunda yanında olamadı!

Balıkesir'de meydana gelen ve Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül'ün yaralı kurtulduğu kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, hayatını kaybetmişti. Lafçı, bugün memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNDEM
15 Aralık 2021 - 19:52
Güncelleme: 15 Aralık 2021 - 19:57
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Gülçin Ergül, sevgilisinin son yolculuğunda yanında olamadı!
Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde ilerleyen TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. Otomobili kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise kazada hayatını kaybetmişti.








Bugün memleketi İzmir'de bir cenaze töreni düzenlenen Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camisinde kılınan cenaze namazına annesi Fevziye Lafçı, kardeşleri Eda ve Ertan Lafçı ve yakın akrabaları ile iş arkadaşları Camiye tekerlekli sandalye ile getirilen anne Fevziye Lafçı, oğlunun tabuta sarıldı ve 'Uyan yavrum' diye gözyaşı döktü.



GÜLÇİN ERGÜL SEVGİLİSİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Kazadan hemen sonra hastaneye kaldırılan Gülçin Ergül, tedavisinin devam etmesi nedeniyle cenazeye katılamadı.

Tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorların yaptığı son kontrollerde taburcu olmasında bir sorun olmadığı anlaşılan Gülçin Ergül, çıkış işlemlerini tamamladıktan sonra hastaneden çıkarken tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarının kırık olduğu ve bu yüzden sarılı olduğu anlaşıldı.



Hastaneden çıkışı sırasında basına açıklama yapmayan Gülçin Ergül'ün ailesi ile birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. 

 
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