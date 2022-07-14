Gülen Gözler filmi nerede çekilmiştir? Gülen Gözler konusu nedir? Gülen Gözler oyuncu kadrosu

Gülen Gözler filmi nerede çekilmiştir?

Filmin konusu nedir?

Gülen Gözler oyuncuları

Bugün televizyon ekranlarında en sevilen Türk sineması filminden Gülen Gözler ekranda olacak. Vatandaş filmi izlemeden önce filmin oyuncu kadrosunu, filmin nerede çekildiğini merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenirken yapımcılığını Nahit Ataman, senaryosunu da Sadık Şendil üstlenmiştir. Film, 1977 yılında çekilmiştir. Dram-komedi türünde ki filmin oyuncuları da birbirinden ünlü isimler yer almaktadır.İstanbul Bakırköy ilçesi Yeşilköy semtinde ana çekimler gerçekleşmiştir. Mavi Boncuk ve Salak Milyoner gibi unutulmayan filmlerinde çekildiği 'Stavro'nun eski Köşkü'nde çekilmiştir. Bu köşk, Yeşilköy Gazi Evrenos caddesinde bulunmaktadır. Köşk, sanat yönetmeni olan Stavro Yuanidis'e aittir.Yaşar usta ve eşi Nezaket hanımın 5 kızları vardır. Yaşar usta hep erkek evlat istediği için kızlarına erkek ismi vermiştir. Ailesini geçindirmek için cimriliği ile ün salan arkadaşı Yunus'un inşaatında doğramacılık işi ile uğraşmaktadır. Kızlarına hayırlı kısmetler bulmak ister fakat kızlarının gönül ilişkilerinden habersizdir. Büyük kızı olan Fikret'e aşık olan Vecihi sürekli Yaşar ustanın kapısına gelir ve kızını ister fakat Yaşar usta kızını Vecihi'ye vermemekle ısrarcıdır. Kızlarından diğeri Hikmet ise alt katta marangozhane de çalışan çıraklar Ahmet ve Dursun ile gününü geçirmektedir. Ahmet ve Dursun Hikmet'e aşıktır. Yaşar Usta'nın en sevdiği kızı İsmet ise Yunus'un oğlu Temel'e gönlünü kaptırır ve evlenirler. Yunus ise bu evliliğe karşı gelir ve oğlu Temel'i evlatlıktan reddeder. Vecihi ise Fikret'i istemekten vazgeçmez. Aşkını haykırmak, kanıtlamak için uçağı ile evin üzerinden geçer. Nezaket hanımın gözde evladı Nedret ise Orhan adında bir genç çocuğa aşıktır fakat çocuk üniversite öğrencisidir. Yaşar usta evliliğe mani olmasın diye oyun kurarlar ve Orhan'ı zengin ve mühendis olarak tanıtırlar. Yaşar ustanın bir düğün yapacak maddi imkanı kalmaz. Bunun üzerine Nezaket Hanım, Yaşar Usta'dan habersiz Yunus'tan borç ister ve evlerini ipotek ettirir. Düğünden sonra borcunu ödeyeceğini söyler fakat ödeyemez. Evde ki kızlar ve damatlar yukarı katta sabun tozu işine başlarlar fakat sonuç hüsran olur. Yunus ise sürekli rahatsız eder ve borcunu ister. Yaşar usta tüm gerçekleri öğrenince üzülür ve evi terk eder. Yunus'un sürekli malzemeden kıstığı apartman çöker ve iflas eder. Soluğu Yaşar ustanın yanında alır. Yaşar usta ise sevgi ile karşılık verir. Yaşar usta ve ailesi tüm zorluklara rağmen mutlu olurlar ve Vecihi ile kızı Fikret ile evlenmesine müsaade eder. Filmde kız çocuklarının aile ekonomisini düşünmeden hareket ettikleri için eleştirilmiştir.Münir Özkul Adile Naşit Şener Şen Ayşen Gruda Müjde Ar Halit Akçatepe Itır Esen Şevket Altuğ Lale Ilgaz Nejat Gürçen Sevda Aktolga Mahmut Hekimoğlu Ahmet Sezerel Tuncay Akça İhsan Yüce Ahmet Arıman İhsan Bilsev Talat Dumanlı