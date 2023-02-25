Güllerin içerisindeki kalemi 10 saniyede bulan üstün zekalı sayılıyor! Şimdiye kadar kimse bulamadı







OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ







İnsanlar dikkat seviyelerini ölçebilmek için internet üzerinde sık sık yayımlanan optik illüzyon testlerini araştırmaya devam ediyor. Haberimizde yer alan gül demeti testi en zor testlerden biri! Güller arasında yer alan kalemi kaç saniye içinde bulacaksınız? Tüm detaylar haberimizde.İnternet üzerinde yayımlanan optik illüzyon testleri insanların dikkatlerini, analitik zekalarını ölçmek için epey işe yarıyor. Bu testte yer alan güllerin arasındaki kalemi bulmak gerekiyor. Birçok insan fotoğrafta saklanan kalemi bulamazken saniyeler içinde kalemi fark edebilen insanlar epey dikkatli insanlar olarak kabul ediliyor. İşte güllerin tam fotoğrafı bu şekilde;Kalemi bulamayanlar için test sonucu bu şekilde;