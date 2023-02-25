YAŞAM
25 Şubat 2023 - 10:45

Güllerin içerisindeki kalemi 10 saniyede bulan üstün zekalı sayılıyor! Şimdiye kadar kimse bulamadı

Optik illüzyon testleri internet üzerinde insanlar tarafından çok dikkat çekiyor. Peki bu testteki gül demetlerinin arasında kalemi bulabilecek misiniz? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
25 Şubat 2023 - 10:45
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Güllerin içerisindeki kalemi 10 saniyede bulan üstün zekalı sayılıyor! Şimdiye kadar kimse bulamadı
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İnsanlar dikkat seviyelerini ölçebilmek için internet üzerinde sık sık yayımlanan optik illüzyon testlerini araştırmaya devam ediyor. Haberimizde yer alan gül demeti testi en zor testlerden biri! Güller arasında yer alan kalemi kaç saniye içinde bulacaksınız? Tüm detaylar haberimizde.

OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ

İnternet üzerinde yayımlanan optik illüzyon testleri insanların dikkatlerini, analitik zekalarını ölçmek için epey işe yarıyor. Bu testte yer alan güllerin arasındaki kalemi bulmak gerekiyor. Birçok insan fotoğrafta saklanan kalemi bulamazken saniyeler içinde kalemi fark edebilen insanlar epey dikkatli insanlar olarak kabul ediliyor. İşte güllerin tam fotoğrafı bu şekilde;



Optik İllüzyon Gül Testi

Kalemi bulamayanlar için test sonucu bu şekilde;

Gül Demeti Kalem Testi

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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