MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 12:05

Güllü trafik kazası geçirdi

Şarkıcı Güllü’nün kaza geçirdiğini duyan hayranları sosyal medyaya akın etti, kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 12:05
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Güllü trafik kazası geçirdi


Bestesi Yıldız Tilbe’ye ait olan ‘Unutamazsın Beni’ şarkısına klip için kurgulanan hikaye de kaza yapması gereken şarkıcı Güllü gaz ve freni karıştırınca kaza gerçek oldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Güllü; ‘ Nazar boncuğu olsun bu kaza, gerçekçi bir hikaye çıkartmak isterken gerçek oldu.’ Dedi. Hayranlarını telaşlandıran bu haber sonrası sosyal medyada aratılmaya başlanan Güllü’nün kızını görenlerse şaşkına uğradı. Yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler annesi ile olan benzerliği karşısında hayranlıklarını gizlemedi. Güllü ve kızı

Annesine olan benzerliği görenleri şaşkına uğrattı



Sosyal medya da annesi ile olan fotoğraflarını görenler şarkıcı ve kızı arasında ki benzerliğe çok şaşırdı. Kızıyla benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Güllü ve kızı

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