Gülse Birsel’den Avrupa Yakası itirafları şaşırttı

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Burhan karakteri ayrı bir proje olabilirdi







Artık televizyona o kadar uzun dizi yapamam

Bir dönemin en başarılı dizilerinden Avrupa Yakası senaristi ve başrollerinden Gülse Birsel Candaş Tolga Işık’ın programına katıldı. Merak edilenleri yanıtladı. Yazdığı dizilerle herkesi kahkahalara boğan ve ekranlara kitleyen Gülse Birsel’in yeniden dizi yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Başarılı senarist merak edilenleri yanıtladı.Avrupa Yakası dizisi ile 7’den 70’e herkesi ekranlara kitleyen ve yıllar geçse de YouTube üzerinden en çok izlenen diziler arasında olan komedi dizisi Avrupa Yakası dizisi’nin neden bittiğini açıkladı. Gülse Birsel Avrupa Yakası dizisinin bitmesi hakkında :’Biz bitirme kararı aldık. 6 sezon dolu dolu bir televizyon dizisi yaptık. Artık hikaye bir yerde tıkanmaya başladı. En çok izlenen diziydik ancak bitirmemiz ve yeni projelere başlamamız gerekliydi. Engin Günaydın’da bende artık yorulmuştuk. Kanal bitirme kararımıza çok şaşırdı başta istemediler devam edebilirdik ancak başarısıyla sıkmadan tadında bitirmek istedik.’ Diyerek samimi bir açıklamada bulundu.Sunucu Candaş Tolga Işık’ın Engin Günaydın’ın canlandırdığı ‘Burhan’ karakteri ayrı bir dizi yada film olamaz mıydı sorusuna başarılı senarist Gülse Birsel :’Engin Günaydın ile bunu çok tartıştık çok fazla talep vardı ancak bu hikaye ve karakterlere artık doyduk yeni şeyler lazım dedik. Burhan karakteri için çok fazla hikaye yazmıştım o yüzden artık bizi çok heyecanlandırmıyordu.’ Diyerek samimi bir yanıt verdi.Avrupa Yakası Jet Sosyete ve Yalan Dünya gibi başarılı televizyon dizisileri yapan Gülse Birsel :’ Artık televizyona dizi yapamayız. Şimdiye kadar 400 e yakın bölüm yazıp çektim. Jet Sosyete dizisi için bölümlerim 160 dakikaydı neredeyse o projeyi dijitale taşıdık bence en başarılı sezonu da orada gerçekleştirdik. Televizyonu seviyorum ancak televizyon formatına uygun yapılabilecek bir proje yok . 80 dakika olsa razıyım ancak ben aile komedisi yaparım ama ekranlara münitaj olarak uyacağımı sanmıyorum o yüzden yeni dizi projem dijital platform Disney Plus’ta olacak. ‘ diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı senarist Gülse Birsel’in yeni dizi projesinden bahsetmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.Yeni filmi Yılbaşı Gecesi güçlü kadrosuyla 30 Aralık akşamı dijital platform Disney Plus'ta yayınlanacak.