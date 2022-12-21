Gülse Birsel’den Avrupa Yakası itirafları şaşırttı

Bir dönemin en başarılı dizilerinden Avrupa Yakası senaristi ve başrollerinden Gülse Birsel Candaş Tolga Işık’ın programına katıldı. Merak edilenleri yanıtladı. Yazdığı dizilerle herkesi kahkahalara boğan ve ekranlara kitleyen Gülse Birsel’in yeniden dizi yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Başarılı senarist merak edilenleri yanıtladı.
Hala izleniyorAvrupa Yakası dizisi ile 7’den 70’e herkesi ekranlara kitleyen ve yıllar geçse de YouTube üzerinden en çok izlenen diziler arasında olan komedi dizisi Avrupa Yakası dizisi’nin neden bittiğini açıkladı. Gülse Birsel Avrupa Yakası dizisinin bitmesi hakkında :’Biz bitirme kararı aldık. 6 sezon dolu dolu bir televizyon dizisi yaptık. Artık hikaye bir yerde tıkanmaya başladı. En çok izlenen diziydik ancak bitirmemiz ve yeni projelere başlamamız gerekliydi. Engin Günaydın’da bende artık yorulmuştuk. Kanal bitirme kararımıza çok şaşırdı başta istemediler devam edebilirdik ancak başarısıyla sıkmadan tadında bitirmek istedik.’ Diyerek samimi bir açıklamada bulundu.
Burhan karakteri ayrı bir proje olabilirdi
Sunucu Candaş Tolga Işık’ın Engin Günaydın’ın canlandırdığı ‘Burhan’ karakteri ayrı bir dizi yada film olamaz mıydı sorusuna başarılı senarist Gülse Birsel :’Engin Günaydın ile bunu çok tartıştık çok fazla talep vardı ancak bu hikaye ve karakterlere artık doyduk yeni şeyler lazım dedik. Burhan karakteri için çok fazla hikaye yazmıştım o yüzden artık bizi çok heyecanlandırmıyordu.’ Diyerek samimi bir yanıt verdi.