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06 Temmuz 2022 - 22:25

Gülse Birsel yeni filmi ne zaman çıkacak? Disney Plus Gülse Birsel Yılbaşı filmi yayın tarihi

Disney Plus'ın Türkiye piyasasında hızla ilerleyerek geldiği gibi pek çok ünlü isimle anlaşma sağladı. Bu isimler arasında yer alan Gülse Birsel'de Disney Plus’la yaptığı anlaşmayla beklenen yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birçok başarılı projenin altında imzası bulunan Gülse Birsel, Yılbaşı ismindeki filmiyle resmen geri dönüşünü ilan etti. Bunun üzerineyse hayranları Gülse Birsel yeni filmi ne zaman çıkacağını araştırıyor.

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06 Temmuz 2022 - 22:25
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Gülse Birsel yeni filmi ne zaman çıkacak? Disney Plus Gülse Birsel Yılbaşı filmi yayın tarihi
Kaleme aldığı her projesiyle isminden söz ettiren ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülse Birsel, Disney Plus’la sağladığı anlaşma sonrasında beklenen sevindirici haberi sonunda verdi.

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizileriyle hafızalarda yer edinene ve rol aldığı her projede insanların yüzünü güldüren isim, resmen Disney Plus’da yayınlanacak Yılbaşı isimli filmiyle geri dönüş yaptığını duyurdu. Bu haber sonrasında ise hayranları filmin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Aynı zamanda filmin kadrosunda da kimlerin yer alacağı büyük bir merak konusu oldu.

gülse birsel 2

Yeni komedi filmini açıklayan Gülse Birsel, film hakkında bazı detayları da paylaştı. Yılbaşı ismin verdiği filminin yöneten koltuğunda Ozan Açıktan oturacağı öğrenildi. Oyuncu kadrosunda da kimlerin yer alacağının duyurulmasıyla filmin yayın tarihi ise Gülse Birsel hayranları tarafından heyecanla beklenmeye başlandı.

gülse birsel yılbaşı filmi

Yılbaşı filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Okuma provasının gerçekleştirildiği Yılbaşı filminde birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor. Filmin gelecek olması hayranları heyecanlandırırken oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise sabırsızlanmalarına neden oldu. Gülse Birsel’in yeni komedi filmi Yılbaşı’nda yer alacak isimler ise şöyle:

-  İrem Sak

-  Ezgi Mola

-  Cengiz Bozkurt

-  Fatih Artman

-  Alican Yücesoy

-  Serkan Keskin

-  Boran Kuzum

-  Büşra Pekin

-  Ayta Sözeri

-  Alina Boz

gülse birsel

Yılbaşı filmi konusu nedir?

Daha önceden de yaptığı Aile Arasında adlı filmiyle kendisine hayran bırak Gülse Birsel, yeni komedi filmiyle sevenlerinin karşında yer almaya hazırlanıyor. Yeni filmi Yılbaşı’nın konusu ise oldukça merak ediliyor.

Filmde pandemi döneminde bir yılbaşı gecesinde bir sitede yaşanan komik olaylar ele alınacak. 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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