Gülse Birsel yeni filmi ne zaman çıkacak? Disney Plus Gülse Birsel Yılbaşı filmi yayın tarihi

Kaleme aldığı her projesiyle isminden söz ettiren ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülse Birsel, Disney Plus’la sağladığı anlaşma sonrasında beklenen sevindirici haberi sonunda verdi.
Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizileriyle hafızalarda yer edinene ve rol aldığı her projede insanların yüzünü güldüren isim, resmen Disney Plus’da yayınlanacak Yılbaşı isimli filmiyle geri dönüş yaptığını duyurdu. Bu haber sonrasında ise hayranları filmin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Aynı zamanda filmin kadrosunda da kimlerin yer alacağı büyük bir merak konusu oldu.
Yeni komedi filmini açıklayan Gülse Birsel, film hakkında bazı detayları da paylaştı. Yılbaşı ismin verdiği filminin yöneten koltuğunda Ozan Açıktan oturacağı öğrenildi. Oyuncu kadrosunda da kimlerin yer alacağının duyurulmasıyla filmin yayın tarihi ise Gülse Birsel hayranları tarafından heyecanla beklenmeye başlandı.
Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizileriyle hafızalarda yer edinene ve rol aldığı her projede insanların yüzünü güldüren isim, resmen Disney Plus’da yayınlanacak Yılbaşı isimli filmiyle geri dönüş yaptığını duyurdu. Bu haber sonrasında ise hayranları filmin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Aynı zamanda filmin kadrosunda da kimlerin yer alacağı büyük bir merak konusu oldu.
Yeni komedi filmini açıklayan Gülse Birsel, film hakkında bazı detayları da paylaştı. Yılbaşı ismin verdiği filminin yöneten koltuğunda Ozan Açıktan oturacağı öğrenildi. Oyuncu kadrosunda da kimlerin yer alacağının duyurulmasıyla filmin yayın tarihi ise Gülse Birsel hayranları tarafından heyecanla beklenmeye başlandı.