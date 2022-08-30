Gülşen davasında 3 kişiye konuşmama cezası!













3 sunucuya konuşmama cezası!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında dolaşan bir videoda ünlü şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler ortaya çıkmıştı. Bir kaç ay önce verdiği konser sırasında söylediği bu ifadeler Gülşen'in başına bela olurken, hakkında soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasından tutuklanan şarkıcı Gülşen, daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi.Diğer taraftan ünlü şarkıcı Gülşen, avukatı aracılıyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Beyaz Magazin’ isimli televizyon programında kendisini hedef gösterip hakaret içerikli sözler sarf eden ve ısrarlı olarak psikolojik baskı uyguladıkları iddiasını öne sürerek programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talebinde bulundu.Gülşen’in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçesinde programın sunan kişilerin nefret içerikli söylemleriyle birlikte program izleyici kitlesinin son derece fazla olmasından dolayı müvekkil ve ailesinin fanatik grupların saldırısına uğrama ihtimalinin son derece yüksel olduğu, müvekkilin hem kendisinin hem de ailesinin şerefi ve onurunu zedeleyici bir biçimde gerçek dışı iddiaların kamuoyunda bilinmesinin kamu yararı hususu olduğunun anlaşılmadığını belirtti. Bu nedenle programda sarf edilmiş olan cümlelerin de basın özgürlüğü kapsamında olmadığını hatırlatan Müezzinoğlu, adı geçen davalı kişilerin bu söylemlerinin müvekkilinin toplum önündeki saygınlığını sarstığını, müvekkiline yöneltilmiş olan gerçek dışı beyanların da eleştiri sınırını aştığını üç sunucunun da müvekkil aleyhine hiçbir şekilde konuşmamasını talep ettiklerini kaydetti.Talebi inceleyen mahkeme heyeti, adı geçen 3 sunucu için Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay süreli konuşmamalarına hükmetti. Mahkeme,talebe ilişkin verdiği kararından ayrıca, üç sunucunun tedbir kararına karşılık aykırı olarak davranış göstermesi halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da açıkladı.