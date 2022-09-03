MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 19:43

Gülşen'den ev hapsi cezasına itiraz dilekçesi

İmam hatiplerde okuyanlara sözlediği sözler nedeniyle tutuklanarak ceza evine gönderilen ve daha sonrasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Gülşen'in avukatı aracılığıyla mahkemeye ev hapsi cezasına itiraz dilekçesi gönderdi.

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 19:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gülşen'den ev hapsi cezasına itiraz dilekçesi


Birkaç ay önce verdiği konserde imam hatip liselerinde okuyanlara yönelik söylemiş olduğu bir takım ifadelerden dolay Gülşen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasından soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturmanın hemen ardından ise gözaltına alınan ve daha sonrasında Nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan ve burada savunması alındıktan sonra tutuklanmasına karar verilen ünlü şarkıcı Gülşen ceza evine gönderilmişti.

Gülşen



Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, müvekkilinin tutukluluk halinin kaldırılması için 6 Ağustos'ta üst mahkemeye itiraz dilekçesi sunduktan sonra talebi incelemeye alan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos tarihinde şüpheli olarak dosyada yer alan Gülşen'in kaçma ve delilleri yok etme şüphesinin bulunmadığı ve aynı zamanda da mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun olmasından dolayı konutu terk etmemek şartı ile serbest bırakılmıştı.

Gülşen

'Konutu terk etmeme' şartına itiraz!

Adli kontrol tedbirleri olarak 'konutu terk etmeme' şartı ile tahliyesine karar verilen Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, mahkemenin verdiği karara itiraz etmek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Gülşen'in avukatı, ünlü şarkıcı hakkında verilen adli kontrol tedbirine itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Ünlü şarkıcı Gülşen'e üzücü haber! Gülşen için istenen ceza belli oldu...
Ünlü şarkıcı Gülşen'e üzücü haber! Gülşen için istenen ceza belli oldu...
İdo Tatlıses'ten şok boşanma kararı! İdo boşanıyor
İdo Tatlıses'ten şok boşanma kararı! İdo boşanıyor
Fethiye'de sahneye çıkan İzel, seyircileri korkuttu!
Fethiye'de sahneye çıkan İzel, seyircileri korkuttu!
Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı! Genco Erkal'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı! Genco Erkal'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Merve Boluğur 'evet' dedi! Mert Aydın ve Merve Boluğur evleniyor
Merve Boluğur 'evet' dedi! Mert Aydın ve Merve Boluğur evleniyor
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...