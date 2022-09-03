Gülşen'den ev hapsi cezasına itiraz dilekçesi

Birkaç ay önce verdiği konserde imam hatip liselerinde okuyanlara yönelik söylemiş olduğu bir takım ifadelerden dolay Gülşen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasından soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturmanın hemen ardından ise gözaltına alınan ve daha sonrasında Nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan ve burada savunması alındıktan sonra tutuklanmasına karar verilen ünlü şarkıcı Gülşen ceza evine gönderilmişti.
Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, müvekkilinin tutukluluk halinin kaldırılması için 6 Ağustos'ta üst mahkemeye itiraz dilekçesi sunduktan sonra talebi incelemeye alan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos tarihinde şüpheli olarak dosyada yer alan Gülşen'in kaçma ve delilleri yok etme şüphesinin bulunmadığı ve aynı zamanda da mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun olmasından dolayı konutu terk etmemek şartı ile serbest bırakılmıştı.
'Konutu terk etmeme' şartına itiraz! Adli kontrol tedbirleri olarak 'konutu terk etmeme' şartı ile tahliyesine karar verilen Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, mahkemenin verdiği karara itiraz etmek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Gülşen'in avukatı, ünlü şarkıcı hakkında verilen adli kontrol tedbirine itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.