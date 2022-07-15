Gülşen’den iddialı sahne kıyafeti! Transparan kostümüyle ortalığı salladı! Gülşen göğüs uçlarını bantla kapattı

Ünlü şarkıcı Gülşen, şarkılarından çok giydiği kıyafetlerle gündem olmaya devam ediyor. İddialı sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, giydikleri ile yine tartışma konusu oldu. Dün gece sahneye transparan bir elbiseyle çıkan ve göğüs uçlarını bantla kapatan Gülşen tepkilerin odağı oldu. Siyah bir bikini altı ve transparan elbisesiyle vücudunu ortaya seren Gülşen, açıkta kalan göğüs uçlarını da bantla kapattı. Şarkıcının cesur kıyafeti ise gündeme bomba gibi düştü.
Dün gece Alaçatı’da sahne alan ünlü şarkıcı Gülşen, tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Konserlerde giydiği kıyafetlerle tartışma yaratan ünlü şarkıcı, fit vücudunu ortaya sermekten geri durmuyor. 46 yaşındaki ünlü şarkıcı, Alaçatı konserinde transparan bir elbise ve siyah bir bikini altıyla sahneye çıktı. Ünlü isim açıkta kalan göğüs uçlarını ise siyah bantla kapattı.