MAGAZİN
01 Nisan 2022 - 17:02

Gülşen'den ilgi çeken dans şov!

Son günlerde sahne tarzıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gülşen, bu defada sahnede kalça dansı yapınca olay oldu. Sahnedeki rahat tavırları ve cesur kıyafet seçimleriyle gündemden düşmek bilmeyen ünlü şarkıcı son konserinde kendini müziğin ritmine kaptırdı ve twerk yaptı.

MAGAZİN
01 Nisan 2022 - 17:02
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Gülşen'den ilgi çeken dans şov!

Geçtiğimiz günlerde sahne kıyafetleri nedeniyle meslektaşları tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Gülşen, sonrasındaysa konser verdiği sırada bir izleyicisinin kucağına oturunca “ canım istedi yaptım” demişti.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Gülşen, dün gecede sahnedeydi. Renkli pantolonu ve minik büstiyeriyle tarzını ortaya koyan Gülşen, bu defa sahnede twerk olarak bilinen kalça dansını yaptı. Gülşen’in nefes kesen dansı kısa sürede gündem haline geldi. Video Gülşen hayranları tarafında sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

EDİTOR
Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
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