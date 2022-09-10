MAGAZİN
10 Eylül 2022 - 21:11

Gülşen ev hapsini nerede geçiriyor? Bodrum iddiaları doğru mu? İkametini taşıdığı iddia edildi

İmam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklanan ve daha sonra 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliyesine karar verilen ünlü şarkıcı Gülşen'in, 'ev hapsi'ni Bodrum'daki evinde geçirdiği öne sürüldü. Ortaya çıkan bu söylentilerin hemen ardından Gülşen'in avukatı Emek Emre, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

MAGAZİN
10 Eylül 2022 - 21:11
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Gülşen ev hapsini nerede geçiriyor? Bodrum iddiaları doğru mu? İkametini taşıdığı iddia edildi


Ünlü şarkıcı Gülşen, Nisan ayından vermiş olduğu bir konserinde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği bazı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmış ve TCK'nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasından mahkemeye çıkarılmıştı.

Gülşen



25 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılan Gülşen, 4 gün cezaevinde kaldıktan sonra avukatı Emek Emre'nin itirazı sonrası 'konutu terk etmeme' şartıyla serbest bırakılmıştı. 29 Apustos gününden beri ev hapsinde olan Gülşen'in Bikametini Bodrum'a taşıdığı ve ev hapsini orada geçirdiği iddia edildi. Ortaya çıkan bu söylentilere karşılık olarak ise ğünlü şarkıcının avukatı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Gülşen

"Ortaya atılan iddialar gerçek dışı söylentiler"

Gülşen'in avukatı Emek Emre, müvekkilinin 'ev hapsini' İstanbul'daki evinden ziyade Bodrum'daki evinde geçirdiği iddiasına yanıt olarak yazılı açıklama yaptı.Emre yaptığı basın açıklamasında söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. İşte o basın açıklaması;

Gülşen

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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