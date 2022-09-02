Gülşen için hazırlanan iddianamede 3 yıla kadar hapsi istendi

Geçtiğimiz aylarda bir konserinden imam hatiplilere karşı yönelttiği ifadelerle hakkında soruşturma başlarılan ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Ağustos günü 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması gerekçe gösterilerek resen soruşturmaya tabi tutuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ağustos sabahı polis tarafından gözaltına alınan ve İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ünlü şarkıcı ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gülşen Çolakoğlu, tutuklanarak ceza evine gönderilirken bir sonraki gün Gülşen'in avukatı üst mahkeme için bir dilekçe hazırladı ve dilekçesinde tutukluluğun kaldırılması talebinde bulundu. Talebi incelemeye alan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi ise, itiraz dilekçesini kabul etti ve 29 Ağustos sabahı Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine karar verirken tahliye kararına konutunu terk etmeme ve adli kontrol altında olması hükmünü verdi.